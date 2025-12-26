Sjećate li je se? Pjevačica koja je imala veliki hit s Draženom Zečićem mir pronalazi u vjeri: 'Bez toga ne mogu funkcionirati'

Sedamnaestogodišnja Anđela Kolar (danas Zelić) te je 1998. godine u duetu s Draženom Zečićem otpjevala današnji megahit "Ima li nade za nas", a nakon toga nismo imali priliku puno puta čuti nešto o njoj. Pjevačica je rođena i odrasla u Njemačkoj, a vuče hrvatske korijene te posljednjih jedanaest godina s obitelji živi u Luksemburgu. Anđeli je najveća podrška suprug Edi, a kaže da svaki slobodan trenutak putuju u Hrvatsku te kod kuće razgovaraju na hrvatskom i obožavaju domaću kuhinju.

Također, u razgovoru za IN magazin je otkrila i da svoj mir i sigurnu luku pronašla u vjeri. ''Točno, tako je! Nalazim tu svoj mir, svoje utočište i bez toga ne mogu funkcionirati.'' Inače, Anđela je nedavno objavila svoju novu pjesmu naslova "Spora ljubav" te održala tradicionalni božićni koncert u Luksemburgu.

Podsjetimo, Anđela, iako se povukla iz javnosti, od glazbe nikada nije odustala.

– Jako sam sretna i ponosna kad vidim da u Hrvatskoj gotovo svatko poznaje pjesmu “Ima li nade za nas”. Velika je čast biti dio takvog uspjeha. Kad se pjesma negdje pusti, iz prikrajka volim pratiti reakcije ljudi, i staro i mlado znaju tekst napamet. Ljudi me većinom ne prepoznaju, ali kad doznaju da sam ja ta Anđela, pričaju mi o svojim iskustvima s pjesmom, koliko su je puta otpjevali na rođendanima, vjenčanjima, čak i u bezizlaznim situacijama, neki su svojim kćerima dali ime po meni, nevjerojatno je što se sve može čuti – rekla nam je u ranijem intervjuu i nastavila:

– Istina je da nam na Melodijama svojedobno nisu davali velike šanse, ali nakon što je festival završio, postalo je vrlo brzo jasno da je publika prepoznala emocije u pjesmi, sve se poklopilo, situacija, tekst, glasovna kombinacija Dražena i mene. Ne može se unaprijed reći da će neka pjesma biti hit. Publika to određuje – dodala je. Anđela nije odustala od glazbe, pa iako je ne viđamo često u javnosti, njeni obožavatelji i dalje slušaju nove pjesme od kojih neke stvara s kolegom Draženom Zečićem.