ISKRENI VIDEO

Naša influnecerica otkrila kako je nakon razvoda provela Božić bez sinova: 'Je**** bih potonula u depresiju'

VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 13:30

Influencerica i bivša natjecateljica MasterChefa, Meri Goldašić, na Božić je s pratiteljima podijelila intimnu ispovijest o tome kako je provela blagdane bez svojih sinova nakon nedavnog razvoda. U dirljivom videu otkrila je da je utjehu pronašla u društvu prijateljice koja prolazi kroz istu situaciju, a njezina iskrenost potaknula je lavinu reakcija

Poznata hrvatska influencerica Meri Goldašić na sam Božić obratila se svojim pratiteljima na Instagramu vrlo osobnom i emotivnom objavom. U videu snimljenom u opuštenoj, kućnoj atmosferi, podijelila je svoja razmišljanja o blagdanima nakon razvoda, temi koju je nazvala "malo tricky". Uz video je napisala: "Sretan Božić svima, a i onima koji ove blagdane uče voljeti drugačije." Time je dala naslutiti da se suočava s novom životnom realnošću koja je posebno izazovna tijekom blagdana.

Ova objava dolazi samo mjesec dana nakon što je Meri u studenom 2025. javno potvrdila da se razvodi od supruga Jurice. Iako je naglasila da ostaju u odličnim odnosima i zajedno brinu o sinovima, desetogodišnjem Aleksandru i četverogodišnjem Riju, bol zbog razdvojenosti, osobito tijekom blagdana, nije mogla sakriti. U videu je objasnila kako funkcionira dogovor oko skrbništva. "Nakon razvoda dogovoriš se s partnerom. Jedne blagdane će provesti djeca s njim, a jedne sa mnom", ispričala je.

Govoreći o osjećaju samoće, otkrila je koliko joj je teško palo biti bez djece na Božić i Badnjak. Srećom, nije bila potpuno sama. "Meni se potrefilo da mi se još jedna prijateljica razvela ove godine i da smo onda Badnjak i Božić provele zajedno. To nam je bilo puno lakše", kazala je. Opisala je kako su jedna drugoj bile podrška u trenucima tuge. "Kad sam je nazvala popodne na video poziv, javila mi se doslovno u suzama i samo sam joj rekla: 'Sjedaj u auto i dolazi 'vamo'", ispričala je Meri. Priznala je da bi bez te podrške teško izdržala pritisak blagdanske idile koja se prikazuje u medijima i na društvenim mrežama. "U ovom moru Instagram obiteljskih objava i božićnih filmova, ja bih jebeno potonula u depresiju", iskreno je rekla.

Njezina je objava izazvala brojne reakcije pratitelja, a mnogi su joj u komentarima pružili podršku i podijelili vlastita iskustva. "Mogu ti samo reći znam kako ti je. Isto sam Božić provela sa društvom koji su mi na kraju došli doma na ručak samo da ne mislim o tome", napisala je jedna pratiteljica. "Moja podrška. Sretan, blagoslovljen Božić", dodala je druga. Bilo je i onih koji su suosjećali s njom, pišući: "Znam kako je to".

Meri Goldašić, koja se proslavila sudjelovanjem u MasterChefu, poznata je po iskrenosti i humoru s kojima pristupa životnim temama na svojim profilima. Ovom je objavom još jednom pokazala ranjivost i otvorila važnu, ali često prešućenu temu, pružajući utjehu svima koji se tijekom blagdana osjećaju usamljeno ili se nose s posljedicama velikih životnih promjena.

Ključne riječi
obitelj razvod djeca praznik Božić blagdani Meri Goldašić showbiz

OS
Ostrež
15:12 27.12.2025.

Primi se kuhače i veš mašine

