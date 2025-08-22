FOTO Pljušte reakcije na objavu Jadranke Kosor s domaćom divom: 'Koliko dugo je nismo vidjeli'

Bivša premijerka Jadranka Kosor iznenadila je pratitelje na društvenoj mreži X (bivši Twitter) objavom rijetke fotografije iz privatnog života. Na njoj u srdačnom zagrljaju pozira s glazbenom divom Terezom Kesovijom, a uz sliku je napisala “Zagrljaj dive! Najveća!”. Prizor je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a mnogi su istaknuli koliko im je drago vidjeti pjevačku legendu.

Među komentarima poput: - “Baš ste slatke”, “Obje ste dame”, "Gospođa Tereza, poštovanje za obje", "Tereza, kakav glas, kakve pjesme" - istaknula se poruka: - Tereza. Koliko dugo je nismo vidjeli, baš lijepo - napisao je jedan korisnik komentar koji sažima oduševljenje javnosti koja se zaželjela ikone domaće glazbene scene. Posebno veseli vidjeti široki osmjeh na Terezinom licu, a fotografiju možete pogledati na poveznici ispod.

Podsjetimo, diva domaće glazbe i ovaj Uskrs proslavila je u krugu obitelji, a ove godine njena je obitelj bogatija za još jednog člana, zaručnika njene unuke. "Bogatiji smo za još jednog člana. Moja se unuka zaručila, hvala dragom Bogu. Ona je jednostavno drago biće koje ne želi nikakvu medijsku pompu oko toga. Ove godine je drugačije. Dosad smo za stolom bili: sin Alan, njegova supruga Ljiljana, ja i unuka Mila, a sada će s nama biti i njezin zaručnik", kazala je Tereza za net.hr. Blagdanski stol, kao i uvijek, bio je pun tradicionalnih delicija. "Pripremit ću klasičnu uskršnju hranu: šunku, jaja, francusku salatu i možda još poneku paštetu", rekla je.

Ovako izgleda sin jedinac Tereze Kesovije, dobila ga je u braku s Mirom Ungarom

Iako je Uskrs proslavila kod kuće, Tereza već planira novo putovanje. "Dobro sam sada. Veselim se skorom putovanju, idem na atlantsku obalu, gdje imam drage prijatelje. Malo ću promijeniti lokaciju, što mi uvijek godi. Kad se vratim, morat ću se opet posvetiti poslu", zaključila je.

Unatoč ljubavnim brodolomima i gubicima, Tereza danas najveću sreću i podršku pronalazi u svojoj najužoj obitelji, koju naziva svojim "Svetim Trojstvom". To su njezin sin Alan, snaha Ljiljana i unuka Mila. Sin Alan, danas u šezdesetima, i njegova supruga Ljiljana, profesorica geografije, zajedno se bave turizmom. Tereza je izuzetno bliska sa snahom, koju smatra prijateljicom. Njihova kći Mila studira francuski jezik, nastavljajući obiteljsku povezanost s Francuskom, gdje je Tereza izgradila dio svoje impresivne karijere. "Obitelj i pravi prijatelji za mene su svetinja. Volim ih i poštujem do bola," izjavila je Tereza jednom prilikom, naglašavajući koliko joj znači podrška sina Alana, snahe Ljiljane i unuke Mile.