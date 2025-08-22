VIDEO Mama Danijele Martinović postala hit na mrežama! Njezin komentar nasmijao je sve, evo što je rekla

Iako je na sceni više od tri desetljeća, Danijela Martinović rijetko dijeli detalje iz svog privatnog života. Ipak, sada je napravila iznimku i s javnosti podijelila simpatičan trenutak s majkom Ivankom, s kojom je iznimno bliska. U videu snimljenom u backstageu njezina koncerta u Dvorani Lisinski u svibnju 2024., pjevačica govori majci: - Vidimo se za deset minuta - na što joj ona spremno odgovara: - To će biti pola sata - dobacila je simpatična majka. Ta kratka i duhovita opaska postala je apsolutni hit na društvenim mrežama, a Danijela je uz video kratko napisala "Mama je legenda", savršeno saževši osjećaje mnogih.

Snimka je u kratkom roku prikupila više od četiri tisuće lajkova na Danijelinoj službenoj Facebook stranici, a komentari su se samo nizali. Obožavatelji su bili oduševljeni iskrenošću i humorom gospođe Ivanke.: - "Mama zna! Predivne obje", "Bome jest, mama je zakon", "Baš je duhovita gospođa mama", "Mama ti je divna, imaš njenu slatkoću", "Zato je i Danijela lijepa, na mamu!" - doprinijeli su ovom predivnom trenutku kojeg možete pogledati OVDJE. Iako Martinović čuva privatnost, ovim je potezom otkrila djelić tople obiteljske atmosfere.

No, ovo nije prvi put da je mama Ivanka postala viralna. Pjevačica je ranije ispričala još jednu anegdotu koja savršeno opisuje majčinsku brigu. Kada je njezina sestra Izabela javila majci da će Danijela nastupiti na Splitskom festivalu, njezina prva reakcija bila je ispunjena zabrinutošću. Upitala je: - Je l' stvarno? Što ti misliš, hoće li nju primiti na festival? - na što se pjevačica smijala punih pola sata, a priča je brzo osvojila simpatije njenih obožavatelja.

Također, u svojoj knjizi "Tuširanje duše", Danijela je otkrila detalje teške prometne nesreće koju je kao mlađa doživjela s majkom. - Ja sam ispala iz auta, jedina. Mama udara nogama prvo u staklo da mogu izaći van, čuje kako nešto istječe, skriči: ‘Zapalit ćemo se. Curi benzin’ - ispričala je pjevačica. U panici i strahu, mislile su na najgore, no ispostavilo se da tekućina koja je curila nije bio benzin, već domaća rakija. - Pala sam točno između dva velika kamena. Mama mi je poslije rekla da sam pala malo više lijevo ili desno, da bi umrla na licu mjesta. Ali nisam - prisjetila se Danijela u svojoj knjizi. Ta priča, iako zastrašujuća, još jednom pokazuje nevjerojatnu snagu i zaštitnički instinkt njezine majke, koja je s pravom postala omiljeno lice na društvenim mrežama.