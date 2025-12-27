Naši Portali
DOMAĆA GLAZBENICA

Naša pjevačica dugo se borila s teškom bolesti, a sada pokazala nevjerojatnu figuru i poslala znakovitu poruku pratiteljima

VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 18:30

Uz okićeno božićno drvce u pozadini, Nika je zauzela samouvjerenu pozu, držeći u ruci rekvizit za pilates. Objava sadrži dvije fotografije, jednu u boji i jednu crno-bijelu, a na objema je njezin prodoran pogled u prvom planu, sugerirajući da iza fotografija stoji snažna poruka

Pjevačica, članica grupe Feminnem, Nika Antolos (36) ponovno je pokazala svoju iskrenu stranu, no ovoga puta uz fotografije koje su istaknule njezinu zavidnu figuru. Odjevena samo u sportski topić i tajice, pjevačica je privukla veliku pažnju. Uz okićeno božićno drvce u pozadini, Nika je zauzela samouvjerenu pozu, držeći u ruci rekvizit za pilates. Objava sadrži dvije fotografije, jednu u boji i jednu crno-bijelu, a na objema je njezin prodoran pogled u prvom planu, sugerirajući da iza fotografija stoji snažna poruka.

Iako su fotografije izazvale lavinu komplimenata na račun izgleda, glavna snaga objave leži u opisu. Nika je otvoreno progovorila o situacijama u kojima se osjećala podcijenjeno. "Taman kad pomisle da sam glupa jer se trudim biti čovjek, pa se pravim glupa dok me se unižava, (standardno od strane frustriranih i podlih/točnije ranjenih i tužnih što ne rade na sebi)", započela je svoju ispovijest. Ključan trenutak za promjenu, kako navodi, bio je razgovor s kćeri Siennom. "Sjetim se Sienne kako pita, zašto dopuštam da meni rade ono što njoj branim da dozvoljava. I ima pravo… Mijenjamo ploču", napisala je Nika, jasno dajući do znanja da je odlučila stati na kraj takvom ponašanju. Svoju je poruku zaokružila zaključkom: "Ljubav svima, a svi znamo, da tough love nekad biti mora za opće dobro".

Ova poruka o samopoštovanju i postavljanju granica dolazi u vrijeme velikih promjena za pjevačicu, koja je javnosti poznata po svojoj hrabroj borbi s multiplom sklerozom. Nakon što je prije nekoliko godina dobila tešku dijagnozu, Nika je potpuno promijenila životne navike, prehranu i okrenula se vjeri, te je danas, kako je otkrila, već gotovo pet godina bez simptoma. Njezina otpornost i snaga karaktera često su inspiracija njezinim pratiteljima. Tijekom 2025. godine donijela je i nekoliko važnih poslovnih odluka, poput napuštanja posla na radiju zbog zdravstvenih i financijskih razloga, ističući da je radila i do četiri posla kako bi osigurala sve za svoju kćer. Usporedno s tim, s grupom Feminnem je u rujnu objavila i novu pjesmu "Ljubav zna kako se mostovi grade", pokazujući da uspješno balansira između privatnih izazova i glazbene karijere.

Nikini pratitelji s oduševljenjem su dočekali njezinu objavu, a komentari podrške nisu prestajali stizati. Uz brojna srca i pohvale za izgled poput "Lijepo tijelo anđeo si" i "Divno veče", mnogi su prepoznali dubinu njezinih riječi. Poruke poput "Blagoslovljena vam ova veče draga Nika" svjedoče o povezanosti koju je izgradila sa svojom publikom, koja cijeni njezinu otvorenost i ranjivost. Upravo ta kombinacija fizičke snage, koju prikazuje na fotografijama, i emocionalne zrelosti u opisu, čini Niku jednom od omiljenijih osoba na domaćoj sceni.

Ključne riječi
feminnem Nika Antolos poruka tijelo figura fit linija pilates showbiz

