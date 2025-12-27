Naša pjevačica dugo se borila s teškom bolesti, a sada pokazala nevjerojatnu figuru i poslala znakovitu poruku pratiteljima

Pjevačica, članica grupe Feminnem, Nika Antolos (36) ponovno je pokazala svoju iskrenu stranu, no ovoga puta uz fotografije koje su istaknule njezinu zavidnu figuru. Odjevena samo u sportski topić i tajice, pjevačica je privukla veliku pažnju. Uz okićeno božićno drvce u pozadini, Nika je zauzela samouvjerenu pozu, držeći u ruci rekvizit za pilates. Objava sadrži dvije fotografije, jednu u boji i jednu crno-bijelu, a na objema je njezin prodoran pogled u prvom planu, sugerirajući da iza fotografija stoji snažna poruka.

Iako su fotografije izazvale lavinu komplimenata na račun izgleda, glavna snaga objave leži u opisu. Nika je otvoreno progovorila o situacijama u kojima se osjećala podcijenjeno. "Taman kad pomisle da sam glupa jer se trudim biti čovjek, pa se pravim glupa dok me se unižava, (standardno od strane frustriranih i podlih/točnije ranjenih i tužnih što ne rade na sebi)", započela je svoju ispovijest. Ključan trenutak za promjenu, kako navodi, bio je razgovor s kćeri Siennom. "Sjetim se Sienne kako pita, zašto dopuštam da meni rade ono što njoj branim da dozvoljava. I ima pravo… Mijenjamo ploču", napisala je Nika, jasno dajući do znanja da je odlučila stati na kraj takvom ponašanju. Svoju je poruku zaokružila zaključkom: "Ljubav svima, a svi znamo, da tough love nekad biti mora za opće dobro".

Ova poruka o samopoštovanju i postavljanju granica dolazi u vrijeme velikih promjena za pjevačicu, koja je javnosti poznata po svojoj hrabroj borbi s multiplom sklerozom. Nakon što je prije nekoliko godina dobila tešku dijagnozu, Nika je potpuno promijenila životne navike, prehranu i okrenula se vjeri, te je danas, kako je otkrila, već gotovo pet godina bez simptoma. Njezina otpornost i snaga karaktera često su inspiracija njezinim pratiteljima. Tijekom 2025. godine donijela je i nekoliko važnih poslovnih odluka, poput napuštanja posla na radiju zbog zdravstvenih i financijskih razloga, ističući da je radila i do četiri posla kako bi osigurala sve za svoju kćer. Usporedno s tim, s grupom Feminnem je u rujnu objavila i novu pjesmu "Ljubav zna kako se mostovi grade", pokazujući da uspješno balansira između privatnih izazova i glazbene karijere.

Nikini pratitelji s oduševljenjem su dočekali njezinu objavu, a komentari podrške nisu prestajali stizati. Uz brojna srca i pohvale za izgled poput "Lijepo tijelo anđeo si" i "Divno veče", mnogi su prepoznali dubinu njezinih riječi. Poruke poput "Blagoslovljena vam ova veče draga Nika" svjedoče o povezanosti koju je izgradila sa svojom publikom, koja cijeni njezinu otvorenost i ranjivost. Upravo ta kombinacija fizičke snage, koju prikazuje na fotografijama, i emocionalne zrelosti u opisu, čini Niku jednom od omiljenijih osoba na domaćoj sceni.