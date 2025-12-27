FOTO Supruga bivšeg vatrenog pozirala u minijaturnom bikiniju i raspametila pratitelje: Temperatura raste

Supruga nogometaša Domagoja Vide, Ivana Vida, ponovno je oduševila svojih više od 130.000 pratitelja na Instagramu. Nakon božićnih blagdana, čini se da je otputovala na egzotičnu lokaciju s koje je podijelila fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha. Bivša Kraljica Hrvatske, Ivana Vida, iskoristila je kraj godine za bijeg u tropske krajeve, daleko od zimske hladnoće. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila prizor s rajske plaže, gdje leži na bijelom pijesku uz kristalno čisto tirkizno more. U minijaturnom bikiniju plavo-bijelog uzorka istaknula je svoju zavidnu figuru, a uz objavu je kratko poručila: "Temperatura raste".

Ivana ovim putovanjem puni baterije za nove obaveze koje je čekaju. Iako se odmara na nepoznatoj lokaciji koja neodoljivo podsjeća na Maldive. Brojni pratitelji, kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva, ostavljali su emotikone vatre i srca, hvaleći njezin izgled. Posebno se istaknuo komentar koji ju je usporedio sa sirenom: "Sirena koja je isplivala na obalu". Svojom posljednjom objavom Ivana Vida još je jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih Hrvatica i dok njezini pratitelji nagađaju o kojoj se točno rajskoj destinaciji radi, jedno je sigurno – poduzetnica i influencerica zna kako privući pažnju i zagolicati maštu javnosti. I prije 11 godina Ivana, tada s djevojačkim prezimenom Gugić, plijenila je pozornost medija i javnosti.

Te je 2014. godine ponijela laskavu titulu Kraljice Hrvatske, što je bio vrhunac njezinih uspjeha na izborima ljepote, nakon što je prethodno bila i prva pratilja Miss Dalmacije, Miss turizma Hrvatske te prva pratilja Miss Hercegovine. Sudbinski susret sa sada bivšim vatrenim, Domagojem Vidom dogodio se tijekom jednog noćnog izlaska, nakon čega je planula ljubav. Njihova veza isprva se odvijala na daljinu, budući da je Domagoj u to vrijeme igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, dok je Ivana još uvijek studirala u Zagrebu. Unatoč izazovima, njihova je veza jačala, a Ivana se naposljetku preselila k svom odabraniku.