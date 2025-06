FOTO Ovi prizori slavne pjevačice u Hrvatskoj obišli su svijet, ona poslala jasnu poruku

Američka glazbena zvijezda Bebe Rexha (35) stigla je na ljetovanje u Hrvatsku te se odmah pohvalila prizorima s Jadrana koji su oduševili milijune njezinih pratitelja. Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija i videozapisa iz Splita te iz Zelene špilje na otoku Visu, a uz objavu je poslala i kratku, ali jasnu poruku: "Volim Hrvatsku".

Pjevačica je pozirala u pripijenom jednodijelnom kupaćem kostimu i uskoj haljini koji su istaknuli njezine obline, a obožavatelji su pohvalili njezin prirodan izgled i preplanulu put, ističući kako se čini opuštenom i sretnom dok uživa u dalmatinskom suncu i moru. Njezin dolazak na odmor događa se u razdoblju velikih profesionalnih promjena. Početkom godine pjevačica je raskinula suradnju s diskografskom kućom Warner Records, s kojom je radila od samih početaka svoje solo karijere 2013. godine. Iako je pod njihovim okriljem izdala tri albuma i ostvarila golem uspjeh s hitom "I’m Good (Blue)" u suradnji s Davidom Guettom, izvori bliski pjevačici otkrili su kako su odnosi postajali sve napetiji zbog različitih vizija o smjeru njezine karijere, piše Daily Mail.

Prema navodima, prekid suradnje bio je zajednička i prijateljska odluka. - Prijateljima je rekla da želi novi početak i da to ne može ostvariti tamo gdje je bila - izjavio je izvor, dodavši kako su Rexha i izdavačka kuća jednostavno imali drugačije kreativne ciljeve. Pjevačica je bila frustrirana jer njezini albumi nisu ostvarili veći uspjeh na određenim tržištima, poput britanskog, gdje je samo debitantski album "Expectations" dospio na ljestvice. U međuvremenu je angažirala i novi menadžment koji bi trebao usmjeriti njezinu karijeru u novom pravcu.

Inače, Bebe Rexha svoju karijeru započela je pišući hitove za druge, uključujući megahit "The Monster" za Eminema i Rihannu. Njezina solo karijera donijela joj je nominaciju za nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača te niz globalno uspješnih suradnji poput "Me, Myself & I" (s reperom G-Eazyem) i "In the Name of Love" (s DJ-em Martinom Garrixom). Odmor u Hrvatskoj za nju je očito prijeko potreban predah prije novog glazbenog poglavlja.