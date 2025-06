Josipa iz 'Života na vagi' nakon 10 godina rastala se od supruga, pronašla je novu ljubav i očekuje prinovu

U trećoj sezoni showa "Život na vagi" upoznali smo Josipu Lopac koja je u imala 146 kilograma kada je ušla u show, a završetkom emisije, postigla je impresivnih 89 kilograma, što je rezultiralo gubitkom od čak 57 kilograma. Sada je otkrila kako se rastala od supruga Borisa i pronašla je novu ljubav i otkrila još jednu novost. - Boris i ja smo se rastali još u 10 mjesecu prošle godine, ali smo ostali u dobrim odnosu. Bili smo 15 godina zajedno, od toga 10 godina u braku i jednostavno nakon toga je došlo do zasićenja. Nitko ne može znati što nas čeka u budućnosti, što se kaže čovjek snuje, a Bog određuje - ispričala je za RTL. Sreća u ljubavi joj se opet osmjehnula i novog partnera je upoznala preko društvenih mreža i očekuju prinovu.

- Kod mene je nova ljubav u pitanju. Marko i ja smo se upoznali preko društvenih mreža... Nekoliko mjeseci smo zajedno i sada čekamo prinovu. Veselimo se tome i uživamo u ovoj blagodati - otkrila je Josipa. Nakon što je 2018. godine sudjelovala u "Životu na vagi" nastavila je svoj put transformacije i nije odustala od zdravih navika koje je stekla u showu te je redovito na Instagramu objavljivala fotografije u kojima pokazuje rezultate koje je postigla. Josipa je isprva eksperimentirala s treninzima u teretani, no ubrzo je otkrila da joj taj oblik vježbanja ne odgovara u potpunosti. Ključnim za njezino daljnje mršavljenje i održavanje forme pokazala se jednostavna, ali učinkovita aktivnost - hodanje.

- Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene - ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon - ispričala je jednom.