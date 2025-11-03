Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PONOVNO ŠOKIRA

FOTO Otkrila previše! Kraljica bikinija pojavila se s raskopčanom košuljom u javnosti, svi su gledali

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
03.11.2025.
u 08:00

Američka manekenka Brooks Nader, poznata kao "kraljica bikinija", ponovno je opravdala status modne provokatorice tako što se na zabavi u Hollywoodu pojavila u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim

Američka manekenka Brooks Nader, prozvana "kraljicom bikinija", privukla je sve poglede na partyju koji su organizirali Maybelline i Vogue. Odabrala je provokativnu kombinaciju sačinjenu od tamnih traperica i srebrne satenske košulje koju je nosila potpuno raskopčanu, otkrivajući dekolte. Izdanje je zaokružila krznenom bundom i upečatljivom ogrlicom, nimalo ne mareći za znatiželjne poglede. U stopu ju je pratila sestra Sarah Jane Nader, čiji odabir nije bio manje odvažan. Odlučila se za srebrnu bluzu s dubokim dekolteom, bež kratke hlačice i tamne najlonke. Poput sestre, i ona je nosila veliku bundu, pokazujući da je provokativan stil očito obiteljska crta. Osim smjelim kombinacijama, 28-godišnjakinja puni medije i ljubavnim životom.

Naime, pričalo se da je u vezi s tenisačem Carlosom Alcarazom, no situaciju je zakomplicirala ranija izjava njezine sestre da Brooks izlazi s nekim čije se ime "rimuje s winner", što je mnoge navelo na zaključak da je riječ o Janniku Sinneru. Pojavile su se i glasine da se viđala s obojicom istovremeno.

Foto: Profimedia

Sumnje su se počele rasplitati krajem kolovoza, kada je Brooks Nader viđena kako zdušno navija iz prvog reda na meču između Alcaraza i Arthura Rinderknecha na US Openu. Njezina pojava na tribinama potaknula je lavinu komentara, a sada je jasno da nije bila riječ o slučajnosti. Grace Ann, jedna od sestara Nader, dodala je i kako je Alcaraz "pravi frajer", iako ga još nije osobno upoznala, za razliku od njihovih drugih dviju sestara, Mary Holland i Sarah Jane. Glasine o novoj romansi stigle su nakon turbulentnog razdoblja za Brooks, koja je u travnju okončala burnu vezu s profesionalnim plesačem iz showa ‘Ples sa zvijezdama‘, Glebom Savchenkom.

FOTO Sve se vidi! Kraljica bikinija u noćni izlazak zaputila se bez donjeg rublja
1/15

Međutim, izvori tvrde kako se iza svega krije želja za slavom, pogotovo jer su Brooks i sestre pokrenule reality show "Love Thy Nader". - Brooks želi biti povezana sa svakom pričom. Što je više u medijima, to bolje za nju - otkrio je neimenovani izvor za strane medije. Karijera joj je krenula uzlaznom putanjom 2019. godine, nakon pobjede na natjecanju magazina Sports Illustrated, čime je i stekla svoj nadimak.

Prepoznajete li ovu popularnu pjevačicu iz našeg susjedstva? Slavi 65. rođendan, a ovako se mijenala kroz godine

Ključne riječi
showbiz party Vogue izlazak kraljica bikinija manekenka Brooks Nader

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beba Lončar
Video sadržaj
SJEĆATE LI JE SE?

Prelijepa glumica bila je jugoslavenska Brigitte Bardot, Dikanu je rodila sina pa ju je ostavio zbog Ene

Nakon vrtoglavog uspjeha, Beba Lončar postala je jedna od najtraženijih glumica svoje generacije. Uslijedile su zapažene uloge u klasicima poput filmova "Dvoje" Aleksandra Petrovića, "Dr" Soje Jovanović i omiljenog ljetnog hita "Lito vilovito" Obrada Gluščevića. Njezin talent i magnetska privlačnost nisu ostali nezamijećeni ni izvan granica Jugoslavije

TV serija Stranger Things, 2017. godina
Video sadržaj
ŠOKANTNE INFORMACIJE

Zvijezda hit-serije uoči posljednje sezone optužila TV oca za zlostavljanje i bullying

Prema pisanju britanskih medija, Brown je prijavu podnijela prije početka snimanja pete sezone, a dokumentacija je sadržavala "stranice i stranice optužbi". Iako detalji nisu javno objavljeni, izvori bliski produkciji naglasili su kako optužbe ne uključuju nikakav oblik seksualnog zlostavljanja, već se odnose na verbalno zlostavljanje i zastrašujuće ponašanje koje je stvorilo neprijateljsko radno okruženje

Učitaj još

Kupnja