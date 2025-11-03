FOTO Otkrila previše! Kraljica bikinija pojavila se s raskopčanom košuljom u javnosti, svi su gledali

Američka manekenka Brooks Nader, prozvana "kraljicom bikinija", privukla je sve poglede na partyju koji su organizirali Maybelline i Vogue. Odabrala je provokativnu kombinaciju sačinjenu od tamnih traperica i srebrne satenske košulje koju je nosila potpuno raskopčanu, otkrivajući dekolte. Izdanje je zaokružila krznenom bundom i upečatljivom ogrlicom, nimalo ne mareći za znatiželjne poglede. U stopu ju je pratila sestra Sarah Jane Nader, čiji odabir nije bio manje odvažan. Odlučila se za srebrnu bluzu s dubokim dekolteom, bež kratke hlačice i tamne najlonke. Poput sestre, i ona je nosila veliku bundu, pokazujući da je provokativan stil očito obiteljska crta. Osim smjelim kombinacijama, 28-godišnjakinja puni medije i ljubavnim životom.

Naime, pričalo se da je u vezi s tenisačem Carlosom Alcarazom, no situaciju je zakomplicirala ranija izjava njezine sestre da Brooks izlazi s nekim čije se ime "rimuje s winner", što je mnoge navelo na zaključak da je riječ o Janniku Sinneru. Pojavile su se i glasine da se viđala s obojicom istovremeno.

Foto: Profimedia

Sumnje su se počele rasplitati krajem kolovoza, kada je Brooks Nader viđena kako zdušno navija iz prvog reda na meču između Alcaraza i Arthura Rinderknecha na US Openu. Njezina pojava na tribinama potaknula je lavinu komentara, a sada je jasno da nije bila riječ o slučajnosti. Grace Ann, jedna od sestara Nader, dodala je i kako je Alcaraz "pravi frajer", iako ga još nije osobno upoznala, za razliku od njihovih drugih dviju sestara, Mary Holland i Sarah Jane. Glasine o novoj romansi stigle su nakon turbulentnog razdoblja za Brooks, koja je u travnju okončala burnu vezu s profesionalnim plesačem iz showa ‘Ples sa zvijezdama‘, Glebom Savchenkom.

Međutim, izvori tvrde kako se iza svega krije želja za slavom, pogotovo jer su Brooks i sestre pokrenule reality show "Love Thy Nader". - Brooks želi biti povezana sa svakom pričom. Što je više u medijima, to bolje za nju - otkrio je neimenovani izvor za strane medije. Karijera joj je krenula uzlaznom putanjom 2019. godine, nakon pobjede na natjecanju magazina Sports Illustrated, čime je i stekla svoj nadimak.