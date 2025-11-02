Šesta audicijska epizoda pomaknula granice: Žiri se smijao, oduševio, šokirao, ali i ušao u raspravu zbog jednog kandidata

Još jedna audicijska večer donijela je spektakularne trenutke, iskrene emocije i raznolikost talenata kakvu samo pozornica Supertalenta može okupiti. Od limba, geografije, gimnastike i plesne energije, pa sve do pjevanja unatrag i drugih glazbenih nastupa, jedanaest kandidata pokazalo je da granice ne postoje.

Večer je otvorila Shemika Cambell, dvostruka Guinnessova rekorderka, koja je izvela spektakularnu točku limba. Publika je s divljenjem promatrala njezinu iznimnu spretnost, a Maja Šuput u šali joj je poručila: „Jeste li poludjeli? Pa mogla si se zapaliti!“. Cambell, koja drži rekorde za najniži limbo i najdulji prijeđeni put u toj poziciji, oduševila je sve i s lakoćom izborila prolazak dalje. Na scenu je zatim stupio Lukas M. Hegol, mladi zaljubljenik u geografiju, koji je svoje znanje pretvorio u zanimljiv i duhovit nastup. U društvu svojih “učenika” Fabijana i Bilmana, Lukas je testirao znanje žirija, a publika se od srca nasmijala. „Lukas, zaista imaš jedno lijepo znanje koje bi mogao dobro iskoristiti na kvizovima“, rekao mu je Fabijan, dok je Bilman dodao: „Profesore, vi meni niste dobri nego odlični“. Svojim šarmom i samouvjerenošću Lukas je zaslužio jednoglasni prolazak.

Plesni duh na pozornicu je donio Isidro Valderama s Filipina. Njegova energična i zabavna koreografija razveselila je sve prisutne. „Meni je već dobro“, rekla je Maja čim je zaplesao, a kada ju je pozvao da mu se pridruži na pozornici, Maja je pokazala da i sama može pratiti njegove pokrete. „Svatko može biti čager, ali ne može svatko biti plesač“, zaključila je Martina. Iako je publika bila oduševljena, Isidro je dobio prolaz samo od Maje.

VIDEO Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju: 'Na groznoj je lokaciji'

Isidro je priredio malo iznenađenje i nakon svoje audicije na pozornicu doveo svog prijatelja Jona Filipa, koji je izveo pjesmu „Can You Feel the Love Tonight“. „Meni je ovo bilo baš emotivno. Emocija koju ti daješ dok pjevaš, ja mogu zaboraviti na tehnički moment. Uz malo više rada, možeš puno više od onoga što si pokazao večeras“, rekla mu je Martina te jedina nagradila njegov nastup.

Svojom nevjerojatnom gipkošću publiku je osvojila Mariia Floka, mlada Ukrajinka koja se s majkom preselila u Njemačku nakon početka rata. Bez trenera, ali s ogromnom predanošću, pokazala je točku koja je sve ostavila bez daha. „Da nisam ovo gledao uživo, pitao bih se je li ovo umjetna inteligencija. Ovako kad sam gledao, svjestan sam da je ovo jedna fantastična stvarnost“, opisao je njezin nastup Davor Bilman. Njezin kontorcionistički nastup završio je uspješnim prolaskom dalje.

Iz Maribora je stigla Laura Samardžija, koja je pjevala pjesmu Severine „Virujen u te“, a njezin nastup izazvao je podijeljene reakcije žirija. „Postoje nastupi koji su dobri, kao što je tvoj, ali ne dogodi se onaj ‘magic moment’“, rekla je Martina, dok je Maja dodala: „Stvarno si ovo otpjevala iznimno korektno, sve je bilo na mjestu. Nema šanse da netko kaže da ti ovo nisi otpjevala dobro.“ Žiri je zbog neslaganja oko nastupa zatim ušao u žustriju raspravu. „Laura, hvala na dolasku, zanemarite jedan dio koji ste čuli“ – rekao je Bilman. „Tako je, Davor će svoju emisiju imati pa ćete proći“ – odgovorio mu je Fabijan Medvešek. Laura je „DA“ dobila samo od Maje i Bilmana, zbog čega nije ušla u sljedeći krug.

Iz Pariza je stigao Ian Freaks, kuhar s osebujnim pristupom kulinarstvu, koji je svoje kuharske vještine pretvorio u pravi performans. Publiku je ostavio bez riječi kada je motornom pilom, i to zavezanih očiju, prerezao jabuku koju je držao u ustima. „Kaj je s čovjekom, ljudi!“ uzviknula je Maja, dok je Martina uz smijeh komentirala: „Sasvim sigurno ne bih otišla u vaš restoran, ali bih ponovno gledala ovaj vaš suludo nevjerojatno neočekivan i pomalo ružan, ali jako zanimljiv show.“ Ian je svojom neobičnošću zaslužio prolazak u sljedeći krug. Na pozornicu se ponovno vratio Jernej Kozan, plesač koji je dokazao da nikada nije kasno za novi početak. Svojom izvedbom pokazao je nevjerojatnu snagu, preciznost i emociju. „Ja se pitam kako je ovo fizički moguće. Kao da nisi živa osoba! Meni to izgleda kao science fiction. Fantazija“, zaključila je Maja, a Jernej je zaslužio prolazak dalje. Smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo uz Nenada Neškovića, koji je pokazao svoj neobični talent – pjevanje unatrag. Uz tamburaški sastav izveo je pjesmu „Moje zlato“ i zabavio sve prisutne. „Meni je ovo presmiješno“, komentirala je Martina, dok je Bilman uz smijeh dodao: „U početku sam mislio da je to dijalekt mađarskog.“ Nenad je svojim neobičnim darom osvojio sve članove žirija i prošao dalje. Plesna skupina Porto Ri iz Rijeke donijela je pravi scenski spektakl. Svojom snažnom i emotivnom koreografijom prenijele su važnu životnu poruku. Iako je Martini nedostajalo malo više usklađenosti, nastup ih je sve dojmio pa je ova skupina dobila jednoglasni prolazak. Večer je zaokružio Damir Dolić, svjetski putnik i drvosječa koji se nakon godina odlučio vratiti pjevanju. Svojom izvedbom pjesme „Walking by Myself“ osvojio je žiri i publiku. „Damire, iznimno sam ugodno iznenađena“, priznala je Maja, a Damir je s osmijehom napustio pozornicu, nakon što je dobio četiri prolazna glasa.