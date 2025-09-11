Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
GLASINE SU ISTINITE

Sestra razotkrila kraljicu bikinija i slavnog sportaša, potvrdila ono o čemu se tjednima šuškalo

Celebs. at Day 8 of the 2025 US Open Tennis Championships
Foto: XNY/starmaxinc.com
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
11.09.2025.
u 22:00

Zvijezda Sports Illustrateda i reality showa "Love Thy Nader", Brooks Nader, ponovno je u centru pažnje. Njezina sestra Grace Ann potvrdila je da manekenka ljubi aktualnog osvajača US Opena, španjolskog tenisača Carlosa Alcaraza.

Nakon tjedana nagađanja, stigla je i službena potvrda. Sestra slavne manekenke Brooks Nader, Grace Ann, otkrila je sočne detalje o njezinom ljubavnom životu. - Glasine su istinite - izjavila je za E! News tijekom Tjedna mode u New Yorku, potvrdivši da je njezina starija sestra u vezi s 22-godišnjim teniskim asom Carlosom Alcarazom. Ipak, dodala je malu ogradu: - 'Veza‘ je možda prejak izraz, ali sigurno je da je on čovjek trenutka - poručila je. Ovim je priznanjem razriješila misterij koji je sama stvorila kada je ranije insinuirala da Brooks ljubi tenisača čije se ime "rimuje s winner", zbog čega su mnogi pomislili na Talijana Jannika Sinnera. Brooks je tada u šali poručila sestri da prestane pričati, a i sama je vješto izbjegavala odgovor u emisiji ‘Jimmy Kimmel Live‘, rekavši voditelju da su "blizu", ali da nije riječ o Sinneru.

Sumnje su se počele rasplitati krajem kolovoza, kada je Brooks Nader viđena kako zdušno navija iz prvog reda na meču između Alcaraza i Arthura Rinderknecha na US Openu. Njezina pojava na tribinama potaknula je lavinu komentara, a sada je jasno da nije bila riječ o slučajnosti. Grace Ann je dodala i kako je Alcaraz "pravi frajer", iako ga još nije osobno upoznala, za razliku od njihovih drugih dviju sestara, Mary Holland i Sarah Jane. Nova romansa dolazi nakon turbulentnog razdoblja za Brooks, koja je u travnju okončala burnu vezu s profesionalnim plesačem iz showa ‘Ples sa zvijezdama‘, Glebom Savchenkom.

FOTO Sve se vidi! Kraljica bikinija u noćni izlazak zaputila se bez donjeg rublja
Celebs. at Day 8 of the 2025 US Open Tennis Championships
1/15

Manekenka rođena u Louisiani i njezina obitelj nedavno su dobile i vlastiti reality show "Love Thy Nader", koji mnogi već nazivaju pokušajem stvaranja novih Kardashiana. Serija, koja se može pratiti na streaming servisu Hulu, prati živote sestara Nader u New Yorku, a prva epizoda odmah je zaronila u dramu. U fokusu je bio upravo bolan prekid s Glebom, kojeg je Brooks optužila za prevaru nakon što mu je, navodno, pregledala poruke na mobitelu. On je sve optužbe kategorički demantirao, no drama je poslužila kao savršen okidač za radnju showa, baš kao što je to bio slučaj s počecima klana Kardashian.

Karijera Brooks Nader započela je 2019. godine pobjedom na natječaju časopisa Sports Illustrated. Ubrzo je postala jedno od zaštitnih lica brenda, a 2023. osvanula je i na naslovnici, nakon čega je dobila titulu 'kraljice bikinija'. Njezin život, sada isprepleten s novom sportskom zvijezdom i obiteljskim reality showom, jamči da će i dalje puniti medijske stupce, dok javnost s nestrpljenjem iščekuje hoće li se romansa s mladim Španjolcem razviti u nešto više od prolazne afere.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
Celebs. at Day 8 of the 2025 US Open Tennis Championships
1/24

Ključne riječi
showbiz Sports Illustrated veza US Open reality show Carlos Alcaraz kraljica bikinija Brooks Nader

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još