Sestra razotkrila kraljicu bikinija i slavnog sportaša, potvrdila ono o čemu se tjednima šuškalo

Nakon tjedana nagađanja, stigla je i službena potvrda. Sestra slavne manekenke Brooks Nader, Grace Ann, otkrila je sočne detalje o njezinom ljubavnom životu. - Glasine su istinite - izjavila je za E! News tijekom Tjedna mode u New Yorku, potvrdivši da je njezina starija sestra u vezi s 22-godišnjim teniskim asom Carlosom Alcarazom. Ipak, dodala je malu ogradu: - 'Veza‘ je možda prejak izraz, ali sigurno je da je on čovjek trenutka - poručila je. Ovim je priznanjem razriješila misterij koji je sama stvorila kada je ranije insinuirala da Brooks ljubi tenisača čije se ime "rimuje s winner", zbog čega su mnogi pomislili na Talijana Jannika Sinnera. Brooks je tada u šali poručila sestri da prestane pričati, a i sama je vješto izbjegavala odgovor u emisiji ‘Jimmy Kimmel Live‘, rekavši voditelju da su "blizu", ali da nije riječ o Sinneru.

Sumnje su se počele rasplitati krajem kolovoza, kada je Brooks Nader viđena kako zdušno navija iz prvog reda na meču između Alcaraza i Arthura Rinderknecha na US Openu. Njezina pojava na tribinama potaknula je lavinu komentara, a sada je jasno da nije bila riječ o slučajnosti. Grace Ann je dodala i kako je Alcaraz "pravi frajer", iako ga još nije osobno upoznala, za razliku od njihovih drugih dviju sestara, Mary Holland i Sarah Jane. Nova romansa dolazi nakon turbulentnog razdoblja za Brooks, koja je u travnju okončala burnu vezu s profesionalnim plesačem iz showa ‘Ples sa zvijezdama‘, Glebom Savchenkom.

Manekenka rođena u Louisiani i njezina obitelj nedavno su dobile i vlastiti reality show "Love Thy Nader", koji mnogi već nazivaju pokušajem stvaranja novih Kardashiana. Serija, koja se može pratiti na streaming servisu Hulu, prati živote sestara Nader u New Yorku, a prva epizoda odmah je zaronila u dramu. U fokusu je bio upravo bolan prekid s Glebom, kojeg je Brooks optužila za prevaru nakon što mu je, navodno, pregledala poruke na mobitelu. On je sve optužbe kategorički demantirao, no drama je poslužila kao savršen okidač za radnju showa, baš kao što je to bio slučaj s počecima klana Kardashian.

Karijera Brooks Nader započela je 2019. godine pobjedom na natječaju časopisa Sports Illustrated. Ubrzo je postala jedno od zaštitnih lica brenda, a 2023. osvanula je i na naslovnici, nakon čega je dobila titulu 'kraljice bikinija'. Njezin život, sada isprepleten s novom sportskom zvijezdom i obiteljskim reality showom, jamči da će i dalje puniti medijske stupce, dok javnost s nestrpljenjem iščekuje hoće li se romansa s mladim Španjolcem razviti u nešto više od prolazne afere.