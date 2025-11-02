Preljub koji je šokirao Hollywood! Glumac poslao jezivu poruku ženinom ljubavniku: 'Nisi ni svjestan što te čeka'

Hollywood je prije nekoliko godina bio uzdrman neobičnim skandalom u kojem su se našli poznati britanski glumac Colin Firth i njegova tadašnja supruga, filmska producentica Livia Giuggioli. Slučaj je privukao veliku medijsku pozornost nakon što je Livia priznala da je 2015. godine imala aferu s talijanskim novinarom Marcom Brancacciom, unatoč tome što ga je prethodno prijavila policiji zbog navodnog uhođenja. Colin Firth, cijenjeni glumac najpoznatiji po ulozi u filmu 'Kraljev govor', reagirao je nakon što mu je novinar poslao e-mail s detaljnim opisom odnosa s Firthovom suprugom, uključujući i fotografiju.

Dok bi mnogi vjerojatno reagirali bijesno, Firth je iznenadio javnost svojim mirnim i suosjećajnim stavom. ''Želio sam da zna što se zapravo dogodilo'', pravdao se Brancaccia. Iako je situacija bila izuzetno bolna za sve sudionike, novinarov odgovor bio je prilično razuman. U pismu upućenom bivšem ljubavniku svoje supruge, Firth je, između ostalog, napisao: ''Postigao si to da patim, ali znam da ni tebi sada nije lako. Mislio si da si mi nanio zlo, ali nisi ni svjestan što tebe čeka.'' Talijanski novinar je za Daily Mail otkrio da je njegova veza s Livijom započela u ljeto 2015. godine, nakon obiteljske zabave u domu Firthovih u Umbriji, na sjeveru Italije. U to vrijeme, Firth i Giuggioli su bili u procesu razdvajanja i razgovarali su o mogućem razvodu, što je Brancaccia naveo kao kontekst njihove afere.

''Zaljubio sam se u Liviju. Osjećao sam da je ona žena mog života. Volio sam je tako, tako jako'', izjavio je Brancaccia, odbacujući Livijine optužbe za uhođenje. Naglasio je da su njezine optužbe imale za cilj prikriti njihovu vezu, dok su mediji izvijestili da se situacija dodatno zakomplicirala kada su detalji afere postali javni. Firth je zadržao smirenost i pribranost, dok je talijanski novinar nastavio javno iznositi svoje osjećaje i detalje afere.

S druge strane, Livia se našla u središtu pozornosti zbog kontradiktornosti u svojim izjavama. Nakon samo šest mjeseci, strasti su se stišale, a priča o preljubu je pala u zaborav. Colin i Livia nastavili su živjeti zajedno, odgajati djecu i raditi. Colin više nije davao intervjue niti spominjao svoju suprugu, a konačno su se razveli 2019. godine.