FOTO Naša popularna glumica javila se nakon bolnog i iznenadnog prekida veze! Evo što je poručila

Glumica Katarina Baban na društvenoj mreži Instagram objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira bez trunke šminke. U opisu ispod podijelila je iskreno priznanje o svom odnosu prema izgledu i koži. "Koje god godišnje doba da je – najdraža sam si bez šminke! I samim time najsretnija jer nije uvijek tako bilo. Godinama sam se skrivala iza tone šminke duboko nesretna problematičnom kožom. Dugogodišnja borba (koja nikad neće stati nažalost) ipak je donijela to da mogu biti happy bez make upa, što sam mislila da neću nikad dočekati", napisala je lijepa Slavonka.

Objava je naišla na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su je obasuli komplimentima. "Katarina, nisi svjesna koliko si lijepa", "Wow kakva žena", "Kad je netko lijep, ništa mu ne treba", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Podsjetimo, Osječanka je za portal Story.hr priznala kako je prekinula dugogodišnju vezu s partnerom, kineziologom Igorom Subotićem. Naime, spomenuti medij došao je do tog saznanja tako što je slučajno naišao na oglas za prodaju stanova u kojemu su vidjeli i onaj Katarine i Igora. - Pa evo, zapravo, moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, a to je razlog zbog kojeg prodajemo stan. Nažalost, to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu - priznala je Katarina Baban poznata po igranju u serijama "Drugo ime ljubavi", "Zlatni dvori", "Tajne", "Crno-bijeli svijet"...

Inače, ako se prisjetimo, ovaj sad već bivši par upoznao se u osnovnoj školi. Zajedno su pohađali i srednju, a Igor je Katarini bio pratnja čak i na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda ponovno spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi.

- Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo - kazala je Osječanka jednom prilikom za In Magazin. Ipak, njihovoj ljubavnoj priči, koja je mogla poslužiti i kao neki dobar scenarij za romantičnu komediju - nažalost je došao kraj.