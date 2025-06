FOTO Grašina kći ima skoro tri godine i već uči engleski jezik! Hana objavila predivnu fotku svoje mezimice

Glazbenica Hana Huljić Grašo na društvenoj mreži Instagram objavila je u pričama novu fotografiju svoje kćerkice Albe, uskoro trogodišnjakinje koju je dobila u braku s glazbenikom Petrom Grašom. Fotografija je nastala u školi stranih jezika u Splitu, gdje mala Alba pohađa tečaj engleskog jezika.

Podsjećamo, Alba je prvo dijete Hane Huljić i njezina supruga Petra Graše. Rodila se u srpnju 2022. godine. Krajem listopada prošle godine par je dobio i sina kojemu su nadjenuli ime Toni. Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu, a vjenčanju su nazočili najbliži prijatelji i obitelj.

Nedavno je Hana Huljić Grašo dala veliki i ekskluzivan intervju za Večernji list u kojem je govorila o svojoj karijeri, glazbenom putu, obiteljskoj povezanosti, ali i privatnim zanimljivostima iz života. Naime, nedavno je na svojem YouTube kanalu Hana Baby Chanel objavila pjesmu "Uskrsna pjesma (Aleluja)", a sve nas je iznenadilo što je izvodi i malena Alba, baš kao prava pjevačica. - Zapravo je bilo neplanirano da Alba pjeva, svakako je to nešto što se dogodi spontano. Tako sam i ja svom tati, još od srednje škole, snimala prateće vokale kad god je to bilo potrebno. Netko tvoj ti je uvijek pri ruci, a rad na pjesmi donosi spontane i neplanirane izmjene. U planu je bila jedna nova uspavanka, koja je već gotova i čeka svoj izlazak na Hana Baby Channelu. No prošli mjesec su tete iz vrtića zamolile moju mamu da napiše uskrsni tekst za djecu kako bi im to mogle čitati oko Uskrsa. Rekla sam joj da mi pošalje tekst kako bih ga uglazbila. Uz klavir i nekoliko instrumenata snimila sam pjesmu i poslala vrtiću, a Alba ju je pjevušila već prvi dan. Odlučila sam pjesmu još doraditi, a kasnije sam potajno išla s diktafonom po kući kako bih snimila nju dok pjeva. Na kraju je ispalo sve toliko slatko, a isti scenarij bio je i s “Malim rakom” - kazala nam je Hana koja je iznimno ponosna na svoju kćerkicu, ali i sina Tonija. Priznala je kako je u pjesmi ubacila i Tonijev smijeh...

FOTO Hana Huljić Grašo: 'Video kćeri dospio je na mreže bez našeg dopuštenja, pokušali smo zaustaviti širenje, no bilo je nemoguće'

Naš joj je novinar uputio pitanje i o tome što je nedavno na društvenim mrežama dospio video kćerkice kako pjeva i svira klavir s tatom Petrom. - Mislim da u tom videu još nije imala ni dvije godine. Mi kao roditelji, koliko god je to moguće, pokušavamo djecu čuvati podalje od očiju javnosti. Koristim u pjesmama njezin glas, kao što bih koristila bilo čiji drugi dječji glas, ali Petar i ja nikada nismo objavili fotografiju na kojoj se našoj djeci vidi lice. Video koji spominjete zapravo sam ja snimila, dok je ona još bila mokra od tuširanja, u pelenama. To je posljednje što bih ja objavila na društvenim mrežama. Video sam poslala najbližim prijateljima. Vjerojatno je netko od njih u najboljoj namjeri poslao nekom svom prijatelju, taj nekom svom i tako je to dospjelo na mreže bez našeg znanja i dopuštenja. Sjećam se kada me brat uzrujan nazvao i rekao mi: “Hana, Alba je na TikToku”. Nitko od nas u obitelji nema tu društvenu mrežu, ali smo tada svi otvorili profile kako bismo pronašli taj video i pokušali doći do osoba koje su to objavile - ekskluzivno je otkrila Hana Huljić Grašo u velikom intervjuu za Večernji list, a ostatak razgovora pročitajte OVDJE.