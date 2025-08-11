FOTO Naša pjevačica pokazala zgodnog dečka kojeg ne viđamo često, on je brat partnera još jedne poznate Hrvatice

Hrvatska pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa, na Instagramu je podijelila fotografiju s odmora u Italiji. Fanove je iznenadila ovom objavom jer je na njoj s dečkom Antonijem Kratofilom. Naime, Žnidarić i Kratofil ne dijele baš detalje svoje veze s pratiteljima, a ona rijetko objavljuje slike s njim na svom Instagram profilu.

Ipak, ako se prisjetimo, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija Antonijem, s kojim je u vezi već nekoliko godina, a za to je imala poseban razlog. U objavi, Zsa Zsa je istaknula važnost Antonija u svom životu, napisavši: "Valentinovo je za mjesec dana, ali nek nam/vam bude svaki dan! Fascinantno je kako ti život odnese i donese ljude baš onda kad treba i one koje treba." Dodala je i anegdotu s njihovog prvog susreta: "Ovo je moj broj jedan ljud kojem treba dići spomenik jer me hendla (i sve popratno što dolazi uz mene) i za kojeg sam u početku pomislila: 'Ja nikad neću imat takvog dečka.' To mi je najjače sjećanje na dan kad smo se upoznali, hahah. Počnimo od tog da sam metar i smoki prema njemu i da, realno, nisam uopće znala da me vidi da postojim dolje ispod njegovog vidokruga." Zaključila je porukom: "Moja romantika nije za javnost, samo u pjesmama. Aj bok!"

Zsa Zsa i Antonio nedavno su proveli vrijeme u Los Angelesu, gdje su posjetili holivudsku Stazu slavnih i prisustvovali košarkaškoj utakmici LA Clippersa, podržavajući hrvatskog košarkaša Ivicu Zupca. Jelena Žnidarić rođena je 9. lipnja 1994. godine u Pušćinama, Hrvatska. Glazbom se bavi od malih nogu, a širu prepoznatljivost stekla je sudjelovanjem u drugoj sezoni showa "X Factor Adria" 2015. godine. Iste godine objavila je svoj prvi singl "Živa sam". Najveći uspjeh postigla je 2017. godine duetom s Damirom Kedžom u pjesmi "Sve u meni se budi", koja je osvojila prvo mjesto na HR Top 40 ljestvici i postala najemitiranija domaća pjesma te godine.

Tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim imenima hrvatske glazbene scene, uključujući pjevačicu Vannu u duetu "Tragom tvojih tragova" i hip-hopera Hiljsona Mandelu u pjesmi "Ova ljubav", koja je postala hit godine 2020. Zsa Zsa je poznata po svom prepoznatljivom glasu i emotivnim izvedbama, a njezine pjesme često zauzimaju visoka mjesta na domaćim glazbenim ljestvicama. Unatoč uspjehu, ostala je prizemljena i posvećena svojoj umjetnosti, nastojeći uvijek pružiti publici iskrene i kvalitetne glazbene uratke.

Planirala je sudjelovati na Dori 2024. s pjesmom "Probudi usne moje", no početkom siječnja te godine objavila je povlačenje iz natjecanja zbog osobnih razloga. U privatnom životu, Zsa Zsa i Antonio Kratofil u vezi su više od šest godina. Antonio je brat blizanac Filipa Kratofila, partnera pjevačice Lane Jurčević.

Zsa Zsa je u više navrata istaknula kako je Antonio njezin prvi i jedini dečko te kako je dugo čekala pravu ljubav. Iako svoju romansu uglavnom drže podalje od očiju javnosti, povremeno podijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, što uvijek izazove pozitivne reakcije njihovih pratitelja.