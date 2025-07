FOTO Jeste li znali da Simona Mijoković ima brata? Objavila je fotku s njim, a pokazala i zgodnu šogoricu

Simona Mijoković sve je aktivnija na društvenoj mreži Instagram, gdje je svoj virtualni prostor posvetila vjeri i pobožnim porukama. Redovito dijeli inspirativne objave kojima poziva svoje pratitelje da traže utjehu u vjeri, molitvi i unutarnjoj snazi. Njene objave često uključuju mudre misli i savjete za duhovni rast, ali povremeno dijeli i detalje iz privatnog života. Ovaj put podjelila je fotografiju na kojoj je pozirala sa suprugom Stanislavom, bratom Denisom i šogoricom Teom.

- Ljubav, obitelj... i domovina. Bogu hvala na svim milostima, predivan naš boravak u Vodicama kod mog brata Denisa i šogorice moje predivne Tee - napisala je Mijoković uz objavu.

Podsjetimo, Simona je i ranije pokazala svog brata, a otkrila je i jedan zanimljiv detalj. "S mojim voljenim bratom Denisom Ištvanovićem. Znate li da je točno godinu i dva mjeseca stariji od mene? Voli seka do neba", napisala je Simona, uz dodatak: "Hvala ti, Isuse, na našem zajedništvu." Objavila je i fotografiju s Denisovom suprugom. Osim toga, Simona ima mlađu sestru Paulu, koju rijetko pokazuje na društvenim mrežama, no poznato je da su u odličnim odnosima.

Simona i Stanislav nedavno su proslavili devetu godišnjicu braka. - Devet godina. U dobru i zlu. U zdravlju i bolesti. U otvorenosti života do kraja!. A kraja nema, jer On naš Bog, naše bogatstvo je naš Alfa i Omega. Toliko toga smo prošli, toliko suza koje su nas dovele k radosti, toliko križeva koja su nas ozdravili. Put Njegov je put naš. Nas dvoje potpuno nesavršeni, a žedni Njegove savršenosti. I evo opet nas, krećemo iznova s Njim- s 9 godina svetog sakramentalnog braka. Evo On čini opet sve novo; Evo nas Gospodine neka mi bude, neka nam bude. Hvala Isusu na našem braku, svakoj sekundi, minuti, satu, danu, tjednu, mjesecu i godini! I sve bi opet prošla, jer znam da sve nas je izgradilo, ojačalo i posvetilo za Njega. Bogu hvala na našoj dječici, Bogu hvala na daru životu - napisala je Mijoković uz fotografiju sa suprugom.