Istina o Kasandri slomit će vam srce: Bila je kraljica dance scene 90-ih, a onda je nestala i preminula je 2021. godine

Davorka Ručević, poznatija kao Kasandra, bila je jedna od najupečatljivijih figura domaće dance scene 90-ih godina. Hitovi poput "Kazna" i "I've Got A Feeling" i danas odzvanjaju na privatnim zabavama i u nekim klubovima, no njen život nakon slave ostao je obavijen velom misterije – sve do tragične vijesti o njenoj smrti u prosincu 2021. Kasandra je na glazbenu scenu stupila početkom 90-ih godina i vrlo brzo postala senzacija. Visoka 183 cm, s glasom raspona čak četiri oktave – kako je jednom izjavila njena majka – odmah je privukla pozornost. Prepoznatljiva i po silikonskim usnama koje je kasnije uklonila, Kasandra je redovito plijenila pažnju i svojim ekstravagantnim modnim izričajem. Njen videospot za pjesmu "I've Got A Feeling" bio je jedan od najskupljih produkcija tog vremena u domaćoj glazbenoj industriji, što je najbolje svjedočilo o vjeri koju su producenti imali u njen uspjeh. Suradnici i fotografi obožavali su je – Kasandra nije bila samo pjevačica, već i modna ikona.

Unatoč blistavom uspjehu, početkom 2000-ih povukla se iz javnosti. Posljednji put viđena je 2007. godine na rođendanu bivšeg menadžera Vladimira Mihaljeka. Nakon toga, kao da je nestala. Navodno se povukla u osamu i živjela u kući svoje bake, bez kontakta s vanjskim svijetom. Nisu je viđali ni susjedi, ni prodavačice iz lokalne trgovine. O njenoj sudbini kružile su mnoge glasine – od bolesti do teorija o potpunom povlačenju zbog psihičkog stanja. Tek kasnije, njena majka Darinka Gazibara progovorila je za medije. Otkrila je da se Kasandra ozbiljno razboljela nakon turneje u Sibiru, gdje je morala nastupati oskudno odjevena na temperaturama ispod -20°C. Ta turneja ostavila je traga na njenom zdravlju i psihi. Uz sve to, Kasandra se borila i s endometriozom maternice zbog koje je imala velike bolove i otežano kretanje. Preživjela je i izvanmaterničnu trudnoću, a izgubila je i muškarca kojeg je voljela – što je dodatno utjecalo na njeno emocionalno stanje. Unatoč zdravstvenim problemima, nije bila potpuno povučena iz života. Radila je od kuće za jednu tvrtku, no nije željela otkrivati detalje. Povratak glazbi bio je u planu – kontaktirala je povremeno s menadžerom Zoranom Škugorom, no pandemija koronavirusa zaustavila je te planove.

Kratki povratak pažnje javnosti dogodio se 2021. godine kada ju je Lana Klingor Mihić utjelovila u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato". Tada se i sama Kasandra javila te pohvalila nastup. Otvorila je i profil na Facebooku, što je mnoge navelo da pomisle kako sprema povratak. Ipak, profil je imao tek 48 prijatelja, većinom iz glazbene industrije, i nije sadržavao njenu fotografiju. Ubrzo je prestala odgovarati na poruke. Vijest o njenoj smrti proširila se 2021. godine – preminula je 20. prosinca u Zagrebu, u 55. godini života. Javnost je o tome saznala 17 dana kasnije, kada je informaciju potvrdila njena majka. Kasandra je otišla tiho, baš kao što je i nestala sa scene.