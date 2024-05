FOTO Jedna od najvećih svjetskih ljepotica proslavila 50. rođendan, a ovo je tajna njezinog izgleda

Španjolska glumica s holivudskom adresom, Penelope Cruz, prije par dana proslavila je okrugli, 50. rođendan. Talentiranoj Oscarovki mnogi tepaju da stari unazad, a njezina najnovija filmska i modna pojavljivanja idu u prilog toj tezi. Zvijezda filma 'Ferrari' povodom životnog jubileja organizirala je veliku zabavu s odabranim uzvanicima.

Penelope se odlučila pohvaliti na društvenoj mreži Instagram, gdje je objavila niz fotografija na kojima joj društvo prave brojne poznate kolege i prijatelji iz industrije zabave. - Hvala na velikoj ljubavi! Zdravica za sve! - napisala je lijepa Španjolka pored novih slika. Za objektive kamera pozirala je s latino pjevačima Rosaliom i Rickyjem Martinom, filmskim režiserom Pedrom Almodóvarom, slavnim glumačkim kolegama Robertom De Nirom, Maggie Gyllenhaal, Salmom Hayek, Mattom Damonom, Adamom Driverom, a rođendanu je prisustvovao i njezin suprug Javier Bardem.

Madriđanka je u komentarima ispod objave primila brojne čestitke: - "Sretan rođendan ljepotice, ti si inspiracija svima", "Robert De Niro i Penelope, prizor iz snova", "O moj Bože, kakva rođendanska atmosfera!!", "Volim ove iskrene fotografije, poznati kojima se iskreno divim", "Čestitke, volimo te draga" - neke su od lijepih želja.

GALERIJA: Sestru Penelope Cruz pregazio automobil: 'To mi je velika trauma i najgori osjećaj..'

Ranije ove godine Cruz je u sklopu modne kampanje za časopis Elle progovorila o privatnom životu, karijeri, rođendanu te tajni besprijekornog izgleda. - Napuniti 50 godina, to je ogromna, prelijepa stvar, i stvarno je želim proslaviti sa svim svojim prijateljima. To znači da sam živa i zdrava i razlog je za slavlje - izjavila je prelijepa 50-godišnjakinja.

Svoj izgled može zahvaliti zdravim životnim navikama, koje uključuju hranjenje cjelovitim i biljnim namirnicama, svakodnevnu njegu kože raznim kremama, uzimanje biodentičnih hormona, redovitu tjelovježbu, meditaciju i puno sna. - Ljudi me ispituju o godinama od moje dvadeset i neke. Tada me to više mučilo nego sada. Najteže je karijeru započeti kao netko poznat po izgledu, a zatim pokušati postati ozbiljna glumica. U početku te nitko ne shvaća ozbiljno - otkrila je holivudska zvijezda.

VEZANI ČLANCI:

Od 2010. u braku je sa španjolskim glumcem Javierom Bardemom, a supružnici zajedno imaju dvoje djece - starijeg sina Lea i kćerkicu Lunu. Glumački par izuzetno je zaštitnički nastrojen po pitanju svojih mezimaca te usprkos slavi privatni život uspješno kriju od očiju javnosti.

Bardem je ove godine pozornost izazvao pojavljivanjem u globalnom kino hitu 'Dina: Drugi dio' u kojem utjelovljuje lik Stilgara, vođe fremenskog plemena. Film je odmah po izlasku srušio rekord i postao naslov s najvećom ocjenom na IMDB-u, a na svjetskim blagajnama je zaradio više od 700 milijuna dolara. Njegova supruga nastupila je pak u najnovijem projektu kultnog filmaša Michaela Manna 'Ferrari' o idejnom začetniku i kreatoru jednog od najpoznatijih vozila na svijetu.

Ipak, neke od najzapaženijih uloga Cruz je ostvarila pod redateljskom palicom španjolskog virtuoza Almodóvara, a zajedno potpisuju projekte kao što su 'Živo meso', 'Sve o mojoj majci', 'Vraćam se', 'Slomljeni zagrljaji', 'Putnici ljubavnici', 'Tuga i slava' i 'Paralelne majke'. Uloga u filmu 'Vicky Cristina Barcelona' iz 2008. donijela joj je glumačkog Oscara.

VIDEO: Pamela Anderson na zabavu nakon Oscara došla bez trunke šminke, a društvo joj pravio sin