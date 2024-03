Slavni glumac je pred kamerama upao u problematičnu ljubavnu aferu

Najbolji znanstveno-fantastični film svih vremena, film koji se javlja jednom u generaciji, najbolje kino iskustvo ikad - samo su neki od komentara gledatelja nkon odgledanog spektakla "Dina: Drugi dio", koji je s dolaskom u kina odmah srušio rekord i postao film s najvećom ocjenom na IMDb. U samom je početku prikazivanja premašio očekivanja te je zaradom od 82,5 milijuna dolara u Sjevernoj Americi i 182,5 milijuna dolara globalno postao najuspješniji film ove godine, no pritom trebamo imati na umu da je tek ožujak i da su u Hollywoodu nedavno završeni veliki štrajkovi filmaša.

Epski pješčani spektakl dobio je nastavak koji je veći, bolji, intrigantniji, prepun akcije i s prelijepom dozom romanse, kako bi ga učinio još većim i značajnijim, redatelj Denis Villeneuve uložio je 190 milijuna dolara u produkciju i još otprilike 100 milijuna dolara u promociju globalnoj publici. Također, film je okupio još veći broj zvijezda. Glavne uloge ponovno su povjerene Timotheeju Chalametu i Zendayi, a pridružit će im se još dvije nove mlade zvijezde Hollywooda: gotovo neprepoznatljivi Austin Butler i Florence Pugh, ali i filmska legenda Christopher Walken te francuska glumica Lea Seydoux. U nastavku "Dine" gledatelji će ponovno imati priliku vidjeti Josha Brolina, Davea Bautistu, Rebeccu Ferguson i - Javiera Bardema, koji je ponovno utjelovio Stilgara, vođu fremenskog plemena. Svoje uzbuđenje povratkom u pješčanu pustinju, španjolska glumačka megazvijezda nije krila već pri prvom susretu sa scenarijem.

"To je film čiju težinu možete osjetiti, a u isto vrijeme možete uživati u njegovoj spektakularnosti. Jedva čekam da se vratim na set s tim ljudima, i tako sam se veselim radu s Denisom, divnim čovjekom i jednim od najvećih redatelja u povijesti", poručio je Bardem 2022. godine. Danas, njihov zajednički uradak je u kinima, a španjolski glumac s holivudske A-liste ponovno je u središtu interesa javnosti, osobito medija.

VEZANI ČLANCI

Iako su ga u početku smatrali hibridom Antonia Banderasa i Benicia Del Tora, brojnim je nagradama popločio put koji će se pamtiti kao jedinstven. Najvećim adutom smatra se njegov pametan i promišljen izbor uloga - Bardem, naime, često odbija uloge (Ameri su mu najčešće nudili cipele latino-bad guyova) i pazi da se u nekoj tipskoj ne pojavi više puta, a posjeduje gotovo kameleonsku sposobnost mentalne kao i fizičke transformacije koja njegove poklonike iznenađuje iz filma u film. Upravo takav način utapanja u lik daje mu imidž onoga koji se bori protiv celebrity kulture, kao i zaštitnika domaće i alternativne kinematografije.

Javier Ángel Encinas Bardem rođen je 1. ožujka 1969. na Kanarskim Otocima u mjestu Las Palmas de Gran Canaria, no odrastao je u Madridu. Potječe iz obitelji s dugogodišnjim filmskim iskustvom: njegova majka Pilar bila je cijenjena glumica, kao i nekoć njegovi djed i baka, Rafael Bardem i Matilde Muñoz Sampedro. Također, Javier je nećak redatelja i scenarista Juana Antonija Bardema, a njegovi stariji brat Carlos i sestra Mónica također su glumci. Najmlađem članu tradicionalno filmaške obitelji, koja u španjolskim filmskim vodama pliva od najranijih dana postojeće kinematografije, nije preostalo drugo nego da krene već utabanim putovima - inauguriran je u "obiteljski biznis" već u šestoj godini kada se prvi put pojavljuje u filmu "El Picaro".

Unatoč sramežljivosti kojom je platio rastavu roditelja, prilično šarolika iskustva na svim poljima stječe već od najranije dobi - tijekom tinejdžerskih godina glumio je u nekoliko tv-serija, igrao je ragbi za španjolsku nacionalnu ligu, bavio se boksom, a Španjolsku je proputovao kao član nezavisnog kazališta. Zbog svog interesa za slikarstvo, upisuje Escuela de Artes y Officios u Madridu, no zahvaljujući čudnim poslovima koje je radio u tom razdoblju, shvaća da nikada neće razviti vještinu velikih umjetnika, pa se iznova posvećuje glumi.

No, glad za glumom bila je jača, a u mladom, 20-godišnjem Javieru prepoznao ju je redatelj Bigas Luna koji će mu dodijeliti prvu značajniju filmsku ulogu u erotskom dramskom filmu "Las edades de Lulú". Nakon još nekoliko televizijskih i filmskih uloga, njegovu karijeru će, kao i većini mladih španskih talentiranih glumaca, usmjeriti kultni redatelj Pedro Almodóvar koji će mu 1991. godine povjeriti malu ulogu u svome filmskom hitu "Visoke pete" s Victorijom Abril, kasnije i u filmu "Živo meso" (1997.) koja će zacementirati njegov status zvijezde u usponu. Za izvedbu u filmovima "Odbrojeni dani" (1994.) te "Od usta do usta" (1995.) dodijeljena mu je najveća španjolska počast, nagrada Goya, a sve je jasnije postajalo da će njegov talent prerasti granice matične mu zemlje.

GALERIJA Brojne poznate osobe na dodjeli nagrade Oscar

Ključni preokret dogodio se 2000. godine, a riječ je o ulozi pjesnika Reinalda Arenasa, za koju se Bardem intenzivno spremao - promijenio je prehranu, otputovao na Kubu, učio dijalekte, proučavao Arenasov rad… Naravno, riječ je o filmu "Prije nego padne noć" redatelja Juliana Schnabela kojim se Bardem nakon niza zanimljivih uloga u španjolskim filmovima probija na svjetsku filmsku scenu ulogom. Za lik kubanskoga pisca Reinalda Arenasa, na temelju čijeg je autobiografskog teksta film i snimljen, dobio je nominaciju za Oscara u kategoriji najboljega glumca. Potresna je to priča o piscu, homoseksualcu, koji bježi od Castrovog režima i umire od side. To je ujedno i prvi put da je Španjolac nominiran za tu prestižnu američku filmsku nagradu, a i Bardemu je prvi film u kojemu govori engleskim, a ne španjolskim jezikom.

Nakon bjelosvjetskih lovorika, Bardem se ulogom u filmu "Ponedjeljci na suncu" (2002.), socijalnom kritikom s nezaposlenim brodogradilištarcima u fokusu, vraća u španjolske filmove, no najbolje tek dolazi. Ubrzo će uslijediti i uloga karijere, ona Ramóna Sampedra, u drami "Život je more" (2004.) Alejandra Amenábara. Film je utemeljen na istinitoj priči o čovjeku koji se, nakon što strada u nesreći i postane kvadriplegičar, skoro 30 godina bori za pravo na eutanaziju. Bardem će za interpretaciju ove tragične, bolne, ali i iznimno inspirativne ljudske sudbine i hrabrog čovjekovog karaktera, osvojiti nagradu za najboljeg glumca na Venecijanskom filmskom festivalu, dok će film osvojiti Oscara za najbolje strano ostvarenje. Iste se godine pojavljuje u kriminalističkom filmu "Collateral", u manjoj ulozi negativca.

Sedam godina poslije, dolazi i Oscar, prvi za jednog španjolskog glumca. Riječ je o jednoj od najupečatljivijih, najoriginalnijih i najneobičnijih uloga negativaca svih vremena, a koju je Bardem ostvario u filmu "Nema zemlje za starce" braće Coen, temeljenom na istoimenom romanu. U ovome ostvarenju, Bardem utjelovljuje lik plaćenog ubojice Antona Chigurha i tada je postalo jasno da se gledanje filmova o Jamesu Bondu i proučavanje njegovih neprijatelja u mladosti itekako isplatilo.

Naime, lik Chigurha je još jedan u nizu arhetipa "nezaustavljivog zla", koji je Bardem uspio utjeloviti u ulozi kalibra kakva nije viđena od Alexa iz "Paklene naranče" ili Patricka Batemana u filmu "Američki psiho". Ova mu je uloga, pored Oscara, donijela i Zlatni globus, BAFTA-u, nagradu Glumačkoga ceha i nagradu Critic's Choice, koju dodeljuju filmski kritičari. Na dodjeli nagrade Critics's Choice, za ulogu negativca u filmu "Nema zemlje za starce", izjavio je da ga je za ulogu inspirirao George W. Bush. Iste godine ostvaruje jednu od glavnih uloga u filmskoj adaptaciji jednog od najpoznatijih kolumbijskih romana, "Ljubav u doba kolere" Gabriela Garcíje Márqueza, u kojem Bardem tumači lik nesretno zaljubljenog Florentina Arize.

Osim sjajnim filmskim ulogama koje je ostvario, pažnju javnosti privlači i svojim privatnim životom. Punih 15 godina i dva zajednička snimljena filma bila su potrebna da Penelope Cruz i Javier Bardem shvate da su srodne duše. Ovaj oskarovski par zaljubio se već na početku karijere, ali samo u filmu. Sudbina i redatelj Woody Allen su ih ponovno spojili nešto kasnije, no na vrijeme da počnu svoju ljubavnu priču iza kamera.

Par se upoznao 1992. godine i već su tada pred kamerama upali u problematičnu ljubavnu aferu. Penelope je tada imala samo 16 godina i bila je to njezina prva uloga. Riječ je o o filmu "Šunka, šunka", a Javier joj je bio prvi filmski partner, tada u ranim dvadesetima. On je godinama kasnije otkrio da se među njima nije ništa dogodilo, iako je postojala određena kemija.

Putevi su im se ponovno susreli zahvaljujući romantičnoj komediji "Vicky Cristina Barcelona" redatelja Woodyja Allena koji ih je, uz Scarlett Johanson, angažirao u svome filmu. Tada je Javier privukao Penelopinu pažnju, no oboje su se bojali učiniti prvi korak jer su željeli zadržati profesionalnost sve do posljednjeg dana snimanja. Kada je i taj dan došao, njihov je prijatelj priredio zabavu tim povodom, a sve ostalo je povijest.

On je u jednom od intervjua priznao kako su ga mučile neke dvojbe i kako je isprva oklijevao, naročito nakon što su snimili scene žustrih rasprava, a Penelope je glumila neodoljivu i strastvenu ženu koja ga je toliko zadivila da se počeo pitati želi li uistinu takav lik u svom životu. Međutim, shvatio je da su te scene bile samo fikcija i njihov stvarni zajednički život zapravo je utočište harmonije i mira.

Vezu su obznanili 2010. godine, kada je Javier na Filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu za najboljeg glumca u filmu "Biutiful" tijekom preuzimanja na pozornici, govor zahvale posvetio upravo njoj. "Mojoj prijateljici, partnerici, mojoj ljubavi. Penelope, dugujem ti puno toga u životu i puno te volim", izjavio je "urbi et orbi". Iako su svi očekivali veliko i raskošno vjenčanje, par se vjenčao u potpunoj privatnosti i sve što javnost zna je to da je ceremonija održana na Bahamima u kući Johnnyja Deppa.

S vremenom su postali roditelji sina Lea i kćeri Lune koje, kao i svoj brak, kriju od očiju javnosti kako bi jednog dana sami znali razlikovati fikciju od stvarnosti. Iako nemaju običaj pričati jedno o drugome u intervjuima, Penelope je priznala nedavno da joj je Javier najbolji suputnik kojeg je mogla poželjeti. "Bio je dio mojih snova i eto ga sad pored mene", izjavila je glumica. I u braku su nastavili snimati zajedničke filmove pa smo ih mogli gledati u "Everybody Knows" i "Loving Pablo", no njihov glavni prioritet je odgajanje djece, a bave se aktivno ekološkim i društvenim pitanjima. Penelope je tako režirala dokumentarni film koji se bavi temom dječje leukemije, a prikupljala je aktivno potpise za kampanju protiv korištenja životinjskog krzna. Javier je u međuvremenu postao zagovaratelj Antarktika i bio se pridružio istraživačkoj ekspediciji Greenpeacea.

Također, Javier zagovara ukidanje monarhije u svojoj domovini Španjolskoj. "Za mene kraljevi mogu postojati samo u fikciji", rekao je u intervjuu za španjolske novine El País. U svom prošlogodišnjem filmu "Mala sirena" oskarovac glumi kralja, stoga su ga novinari pitali može li sada "bolje razumjeti" kralja Felipea VI. ili je donekle promijenio svoje ranije mišljenje. "Nikako. Živjela Republika!", odgovorio je glumac. Rekao je da u "Maloj sireni" postoji scena u kojoj kralj čisti morsko dno sa svojim kćerima i to je ono za što se zalaže.

Tijekom sukoba između Izraela i Gaze 2014. društveno angažirani Bardem i Cruz potpisali su otvoreno pismo osuđujući postupke Izraela kao genocid. U studenom 2019. godine, tijekom Marša za klimu u Madridu, Bardem je održao govor na pozornici u kojem je i gradonačelnika Madrida Joséa Luisa Martíneza-Almeidu i američkog predsjednika Donalda Trumpa nazvao "glupima". Kasnije se ispričao.

U intervjuu za časopis GQ, Javier Bardem je prije nekoliko godina priznao kako mrzi gledati svoje filmove jer na ekranu sam sebi izgleda ridikulozno. "Ne podnosim svoj glas, pa taj veliki nos, a tek oči", kazao je Bardem, dodajući kako žene griješe što ga zbog njegovog gordog izgleda smatraju macho muškarcem. "Odgojen sam tako da me nikad ne bude sram pokazati svoje emocije. U sebi imam i tu žensku stranu i ponosim se time. Ne razumijem što ljudi misle pod time kad kažu 'budi muško'. S vremenom sam se naučio i dobro nositi s lošim kritikama. Moja majka, koja je također glumica, davno me je upozorila da neću uvijek biti omiljen publici i kritici. Sad si na vrhu, sad si dolje. To je dio mog posla. A sve dok sam voljen, sretno oženjen muškarac to me ne dotiče", zaključio je slavni glumac.

VIDEO Misteriozna operacija, dvojnica i fotka koju su fotošopirali! 'Skrivaju nešto oko Kate Middleton'