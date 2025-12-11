Što se događa s ruskom naftom? Podaci otkrili neugodnu istinu za Putina

Ruski prihodi od nafte i plina znatno su pali tijekom 2024., dok se istodobno ruska nafta gomila na moru i sve teže pronalazi kupce, što vrši dodatni pritisak na cijene i sposobnost Moskve da financira rat u Ukrajini. Prema ruskom Ministarstvu financija, kako navodi novinska agencija TASS u šturom priopćenju, prihodi saveznog proračuna iz sektora nafte i plina iznosili su 8,03 bilijuna rubalja (oko 104,6 milijardi dolara) u razdoblju od siječnja do studenoga ove godine.

To je pad od 22,4 posto u usporedbi s istim razdobljem lani. Ministarstvo objašnjava da je glavni razlog pad prosječne cijene nafte te upozorava da se, unatoč tome što su prihodi još uvijek iznad tzv. bazne razine, rizici daljnjeg smanjenja povećavaju zbog slabljenja cijena na globalnom tržištu. Ruske vlasti tvrde da fiskalno pravilo i korištenje sredstava iz Nacionalnog fonda bogatstva pomažu održati stabilnost proračuna, posebno kroz mehanizam skupljanja viškova prihoda u razdobljima visokih cijena i njihovo korištenje kada prihodi padnu. Međutim, podaci međunarodnih tržišta sugeriraju da bi sljedeći mjeseci mogli biti još izazovniji.

Bloomberg, s druge strane okvira detaljnije razloge ovog naglog pada. U svojoj analizi izvještava da Rusija šalje naftu na tankere u rekordnim količinama, ali se veliki dio tih tereta gomila na moru jer kupci odgađaju preuzimanje, rute se produljuju, a dio brodova mijenja smjer u plovidbi. To je dovelo do skoka od 28 posto u količini ruske nafte koja pluta morima od kraja kolovoza, dosegnuvši najvišu razinu u dvije i pol godine. Takav višak izravno pritišće cijene i smanjuje prihode od izvoza.

U posljednja četiri tjedna, do 7. prosinca, Rusija je brodovima isporučivala u prosjeku 3,68 milijuna barela na dan, što je povećanje od oko 220 tisuća u usporedbi s prethodnim razdobljem, a dvije uzastopne tjedne brojke približile su se najvišim razinama od početka invazije na Ukrajinu. Međutim, taj porast količina gotovo je u potpunosti neutraliziran kontinuiranim padom cijena. Cijena nafte tipa Urals iz Baltičkog mora pala je na oko 41 dolar po barelu, dok je nafta iz Crnog mora pala na oko 38 dolara, što su najniže razine od početka rata. Rabat na Urals u odnosu na referentnu sjevernomorsku naftu proširio se na 25,8 dolara po barelu, dvostruko više nego prije najnovijeg paketa američkih sankcija.

Situaciju dodatno pogoršava činjenica da bi Indija, najveći kupac ruske sirove nafte, mogla privremeno drastično smanjiti uvoz početkom iduće godine, pod pritiskom SAD-a. Iako će opseg tog pada ovisiti o mogućim zaobilaznim rješenjima i tijeku pregovora o trgovinskom sporazumu SAD-Indija, indijsko povlačenje moglo bi imati ozbiljan učinak na ruske prihode.

Istovremeno, ukrajinski napadi na ruske rafinerije i izvozne luke nastavljaju se bez znatnijeg usporavanja, dok Moskva pojačava napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Ova međusobna eskalacija dodatno destabilizira energetski sektor koji je ključan za rusku ekonomiju. Bloomberg također ističe da je sve više tankera koji dugo ne prijavljuju konačno odredište, što upućuje na pokušaje prikrivanja ruta i kupaca zbog sankcija. Velika količina nafte završava u kategoriji „bez odredišta“, što znači da se nalazi na moru bez jasnog plana isporuke, često sve dok brod ne pređe Indijski ocean ili Sueski kanal. Zbog zagušenja u kineskim lukama i preusmjeravanja brodova s prvotnih ruta prema Indiji ili Turskoj, putovanja traju sve dulje.

Pregledom ukupnih podataka, ruska nafta se sve više gomila na moru, cijene padaju, kupci oklijevaju, a sankcije ograničavaju manevarski prostor Moskve. Iako je Rusija privremeno povećala ukupnu količinu isporučene nafte, njezina vrijednost jedva raste, a u mnogim kategorijama nastavlja padati. To znači da Kremlj, unatoč velikoj količini pumpane i poslane nafte, sve teže osigurava onaj ključni element, stvarni prihod.