FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih

Tri smrtno stradala migranta i osam živih izvađeno je rano jutros iz rijeke Save u Slavonskom Brodu nakon prevrtanja čamca, a stradale migrante je Hitna pomoć odvezla u bolnicu, rekao je u četvrtak Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta.

"Jutros u 5 sati i 38 minuta smo zaprimili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na rijeci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem. Bilo je 11 migranata, izvađeno je osam živih i tri mrtva", izjavio je Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta.

U Savi se prevrnuo brod s migrantima, ima mrtvih

Istaknuo je da je preživjele migrante Hitna pomoć zbrinula i odvezla u bolnicu. Vuleta je rekao da je prvo mjesto bilo sjeverno od mosta, uzvodno od Savskog mosta gdje se nalazio veći dio migranata, a pojedini su otišli od mosta prema stadionu.

Od policije se doznaje da su jutros u 5,20 sati dobili dojavu da se više osoba nalazi u rijeci Savi na području Slavonskog Broda i da traže pomoć, te su odmah na mjesto događaja upućene policijske ophodnje a pozvane su i druge žurne službe, rekla je Hini glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić

Policijske službe su priskočile u pomoć i iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba, stranih državljana od kojih jedna nije davala znakove života, dodala je. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu. Državljanin Bosne i Hercegovine koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja, kažu u policiji.