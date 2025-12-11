Naši Portali
FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih
PREVRNUO SE ČAMAC

FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih

U Savi kod Slavonskog Broda prevrnuo se čamac s ljudima, najmanje jedna osoba poginula
Foto: Zeljka Gavranovic/PlusPortal
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
11.12.2025.
u 09:18

Državljanin Bosne i Hercegovine koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika

Tri smrtno stradala migranta i osam živih izvađeno je rano jutros iz rijeke Save u Slavonskom Brodu nakon prevrtanja čamca, a stradale migrante je Hitna pomoć odvezla u bolnicu, rekao je u četvrtak Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta.  

"Jutros u 5 sati i 38 minuta smo zaprimili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na rijeci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem. Bilo je 11 migranata, izvađeno je osam živih i tri mrtva", izjavio je Hini zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta. 

U Savi se prevrnuo brod s migrantima, ima mrtvih
Istaknuo je da je preživjele migrante Hitna pomoć zbrinula i odvezla u bolnicu.   Vuleta je rekao da je prvo mjesto bilo sjeverno od mosta, uzvodno od Savskog mosta gdje se nalazio veći dio migranata, a pojedini su otišli od mosta prema stadionu. 

Od policije se doznaje da su jutros u 5,20 sati dobili dojavu da se više osoba nalazi u rijeci Savi na području Slavonskog Broda i da traže pomoć, te su odmah na mjesto događaja upućene policijske ophodnje a pozvane su i druge žurne službe, rekla je Hini glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić

Policijske službe su priskočile u pomoć i iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba, stranih državljana od kojih jedna nije davala znakove života, dodala je. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu. Državljanin Bosne i Hercegovine koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja, kažu u policiji.

Ključne riječi
policija tragedija Sava Rijeka Slavonski Brod migranti

Avatar Provokator1
Provokator1
08:29 11.12.2025.

Nisam znao da tamo postoji i riječni granični prijelaz preko kojeg su nedvojbeno ti turisti pokušali ući s važećim dokumentima i vizama.

ZE
zelicius
08:40 11.12.2025.

Molim informaciju o tome tko snosi troškove njihovog liječenja. Hvala.

Avatar USA
USA
08:53 11.12.2025.

Vauu rano jutro, a vec se brisu komentari. Onda blokirajte sve komentate ako ne mozete podnjeti demokratsko pravo na drukcije misljenje. Koga ja vrijedjam ako kazem da su ljevicari, wokovci i ostala anacionalna nevjernicka ekipa izravni krivci za preplavljuvanje kontinentaa muslimanima i da je sve to predsjednik Trump lijepo objasnio. Cak i da nista od mojih navoda nije istinito, a sve je istinito, moje demokratsko pravo je iznjeti svoje misljenje ako nisam vulgaran.

