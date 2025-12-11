Damir Urban rasprodao Arenu Zagreb: Hvala što nam uvijek držite leđa

Dragi naši, upravo smo dobili vijest - naš koncert u Areni Zagreb, 16. prosinca 2025., službeno je RASPRODAN! Hvala vam za svaku kupljenu kartu, za svaki kilometar koji ćete prijeći da biste u utorak bili s nama. Hvala i što nam uvijek držite leđa, što ste, mnogi od vas, s nama odrasli i što, zahvaljujući vama, s nama sada odrastaju i neki novi klinci, napisao je Damir Urban na svojim društvenim mrežama i zahvalio se svojoj publici koja će u Areni biti na njegovom koncertu "Nitko osim nas" kojim će Urban & 4 obilježiti 30 godina zajedničkog rada, prijateljstva i ljubavi prema glazbi. Bit će to večer posvećena ljudima, uspomenama i glazbenom putovanju koje je kroz tri desetljeća povezalo bend i publiku. Oni koji su ih već slušali uživo znaju što mogu očekivati – iskreno koncertno iskustvo u kojem su pjesme i ljudi važniji od trendova i vremena.

Neke večeri nisu samo koncerti; neke večeri postaju priče koje se pamte, trenuci koji ostaju zauvijek zapisani negdje između srca i sjećanja. Malo je onih koji su s njihova koncerta otišli ravnodušni. Upravo takva večer čeka nas 16.12. 2025. u Areni Zagreb, kada će Damir Urban sa svojom fantastičnom četvorkom i uz pratnju gudačkog kvarteta proslaviti nevjerojatnih 30 godina zajedničkog puta.

„Sve što znam o životu i glazbi naučio sam uz ljude s kojima sviram i one koji nas slušaju. Na ovom koncertu pokušat ćemo zahvaliti svima na svemu što smo zajedno prošli. U ovih 30 godina mnogo se toga promijenilo, ali najvažnije je ostalo isto – mi i vi. Nitko osim nas.“ rekao je Damir Urban u najavi koncerta kojim će zaokružiti tri desetljeća prijateljstva s bendom i više od četiri desetljeća ljubavi s publikom. Na programu će biti pjesme iz svih faza karijere – od "Mjesta za mene", "Iskre", "Astronauta", "Male trube" i "Sama", do novijih singlova "Blijeda u proljeće" i "Potpuno je nevažno". Kao i uvijek, Urban&4 dat će sve od sebe, jer drugačije ne znaju i ne žele.