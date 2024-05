Baby Lasagna odradio drugu probu, isječak osvanuo na društvenim mrežama

Eurovizijski spektakl na rasporedu nam je idući tjedan i sastoji se od dvije polufinalne večeri i finala, a hrvatski predstavnik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28) s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" trebao bi nastupiti u utorak u prvoj polufinalnoj emisiji. Marko je danas, u srijedu, u poslijepodnevnim satima odradio drugu probu na eurovizijskoj pozornici, a nakon probe isječak je podijeljen na društvenim mrežama. Na snimci se može vidjeti Markov energičan nastup te dio koreografije.

Podsjetimo, Marko je u švedski Malmö odletio prošli petak, a tamo se sa svojim timom priprema za nastup te redovito javlja na društvenim mrežama. Prije koji dan tako je sve nasmijao svojom objavom. Na svojem je Instagram profilu nasmija objavio zanimljiv opis pod fotografiju na Instagram pričama. Riječ je o "memeu" na kojem se vidi jedna velika i mala mačka. "Elizabeta koja mi kupuje kremu za hemoroide", piše iznad velike mačke, a pokraj male stoji: "28-godišnji ja." Ta je objava nasmijala njegove obožavatelje, a riječ je o šali na račun njega i njegove djevojke Elizabete Ružić, koja je od Baby Lasagne mlađa godinu dana te je režirala spot za njegovu popularnu pjesmu ‘Rim Tim Tagi Dim‘.

Ususret Euroviziji Baby Lasagna je s novinarkom HRT-a razgovarao o tome kako se osjeća. - Kad si na pozornici teško je procijeniti kako to sve izgleda vani, ali onda kad smo pogledali kasnije video, baš sam jako zadovoljan, posebno sa zvukom, jer najviše kao inženjer zvuka obraćam pažnju na zvuk - kazao je. Otkrio je da je sretan i uzbuđen te dodao "jedva čekam da to ispeglamo do kraja i da predstavimo ljudima".

- Ja sam se bojao treme, no prvi put kad smo došli tamo, ja sam gledao - pa nije ovo uopće strašno. Gledam okolo i mislim si - ma što ovdje stane deset tisuća ljudi, nema šanse?! Zadovoljan je što se nije prepao veličine prostora. Tri puta je Lasagna isprobao na pozornici svoj nastup te je onda imao priliku reći što bi htio promijeniti.

- Bend je bend i pričao sam o tome kako su se prepali tih eksplozija, drugo da je ovaj gitarist Mihael zaronio u vatru skoro. A što se tiče našeg redatelja, on je imao neke ispravke Šveđanima koji su bili jako zadovoljni svakom našom opaskom. Razumjeli su kao - da, da, da, to moramo. Tako da sve u svemu, išlo je dosta lagano - objasnio je.

