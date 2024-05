Ivicu Kostelića pogodila tragična smrt bliske osobe: 'Bilo bi dovoljno da se samo pogledamo...'

Legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić se na svom Facebook profilu oprostio od tragično preminulog prijatelja, a to ga je jako pogodilo. - Ovo sjećanje posvećeno je Luki Vidicu, prijatelju koji je tragično izgubio život u lavini dok je skijao u planinama rodne Kranjske Gore. Kad sam skijao s Lukom, bila je to radost. Bilo bi dovoljno da se samo pogledamo i osjetimo isto uzbuđenje oko istih stvari. Dijeljenje sreće. To sam osjetio kod mnogih svojih prijatelja u planinama - započeo je objavu Kostelić.

- Strast je ono što povezuje sve nas koji volimo planine, uzdiže nas do emocija koje su izvan ljudskog poimanja, povezuje nas na razinu izvan života. Luka će zauvijek biti jedan od nas jer se radi o duhu koji nosimo u sebi. Nosit ćemo taj duh, kao i oni prije nas i oni koji dolaze poslije nas. Moje molitve i sućut idu njegovoj obitelji - zaključio je neutješni Ivica.

Podsjetimo, jedan od najvećih hrvatskih sportaša, Ivica Kostelić, osvajač jednog velikog i pet malih kristalnih globusa uz četiri olimpijska srebra te bronce, srebra i zlata sa Svjetskih prvenstava, nedavno se prisjetio jednog od ključnih trenutaka svoje velike karijere. Bilo je to prije točno deset godina su Sočiju kada je uzeo posljednju medalju s Olimpijskih igara. "Na današnji dan prije 10 godina u Sočiju sam osvojio svoju četvrtu olimpijsku medalju. U to sam vrijeme stalno uzimao lijekove protiv bolova u koljenu i bolovi su polako, ali sigurno potkopavali moju skijašku tehniku, ali i odlučnost. Bez obzira na sve lijekove, bol je bila prisutna svakodnevno i u svakom zavoju", stoji u Kostelićevoj objavi na Facebooku.

"Stojeći tog dana na startu, znao sam da mi je to posljednja prilika za medalju i posljednja prilika da osvojim to dugo željeno zlato. Znao sam da mi za četiri godine zdravstveno stanje neće dopustiti da skijam na vrhunskoj razini. To je bilo to. Posljednja prilika", piše dalje Ivica i objašnjava: "Bio sam jako nervozan. Taj dan nisam bio jedan od top-favorita za medalju. Bio je to jedan od najtežih spusteva, leden, s ogromnim skokovima i tvrdim doskocima. Ta me je staza još 2012. koštala ozljede koljena, koja me je pak koštala i Velikog kristalnog globusa. Ta staza nazvana "Rosa Khutor" imala je tako lošu reputaciju da ju je moja ekipa nazvala 'Rosa egzeKhutor'."

"Stvarno sam izvukao iz sebe sve što sam mogao tog dana. Sjećam se da sam ušao u kompresiju odmah nakon doskoka sa 50 metara dugačkog i nekoliko metara visokog "Lake jumpa". I da - bilo je to zavoj na desnoj nozi - i da, boljelo me desno koljeno - i da, jako me zaboljelo baš tamo. Ali pomislio sam u tom trenutku: 'Posljednja šansa. Stisni!' Niti jedan od najvećih favorita nije završio na postolju tog dana", napisao je u veljači ove godine.

