FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku
Večerašnji koncert A-strana banda u Tvornici kulture pravi je televizijski spektakl preseljen na stage, dvosatno glazbeno putovanje kroz antologijske domaće i svjetske hitove, odsvirano i otpjevano na razini velikog TV-showa, ali s intimnošću klupskog prostora.
Iza njih je stajala impresivna instrumentalna mašinerija – od bubnjara Marka Lazarića i basista Alena Svetopetrića, preko klavijaturista Zlatana Došlića i Fedora Boića, pa do gitara Brune Kovačića i Miroslava Lesića te puhačke i gudačke sekcije koja je davala puninu zvuku.
A strana Band je po prvi put u punoj, originalnoj postavi izašao iz televizijskog studija i stao pred zagrebačku publiku, uz 15 glazbenika i osam vokala pod vodstvom Nikše Bratoša, što se od prve sekunde čulo u raskošnim aranžmanima i moćnom, orkestralnom zvuku.