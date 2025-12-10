FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku

Večerašnji koncert A-strana banda u Tvornici kulture pravi je televizijski spektakl preseljen na stage, dvosatno glazbeno putovanje kroz antologijske domaće i svjetske hitove, odsvirano i otpjevano na razini velikog TV-showa, ali s intimnošću klupskog prostora. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Rasprodana Tvornica u sklopu ciklusa Večernji live dobila je večer koja je ujedinila publiku svih generacija.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Glavne vokalne uloge nosili su Filip Rudan, Sabrina Hebiri, Bruna Oberan i Dino Purić, uz prateće vokale Natašu Marković, Martinu Majerle, Vladimira Pavelića Bubija i Dragana Brnasa Fudu.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Iza njih je stajala impresivna instrumentalna mašinerija – od bubnjara Marka Lazarića i basista Alena Svetopetrića, preko klavijaturista Zlatana Došlića i Fedora Boića, pa do gitara Brune Kovačića i Miroslava Lesića te puhačke i gudačke sekcije koja je davala puninu zvuku.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
A-strana se pokazala ne samo kao TV-show, nego kao koncertni projekt koji bez problema može živjeti i izvan kadra.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
A strana Band je po prvi put u punoj, originalnoj postavi izašao iz televizijskog studija i stao pred zagrebačku publiku, uz 15 glazbenika i osam vokala pod vodstvom Nikše Bratoša, što se od prve sekunde čulo u raskošnim aranžmanima i moćnom, orkestralnom zvuku. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
