FOTO Ivana Vida prije supruga Domagoja ljubila je drugog nogometaša, evo o kome je riječ

Ovih dana slavi se u obitelji bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Domagoja Vide. Naime, on i njegova supruga Ivana Vida obilježili su okrugli 10. rođendan njihovog sinčića Davida. Tim povodom Ivana se oglasila na Instagramu i objavila emotivnu čestitku. - Kada si došao na ovaj svijet i kada si ugledao svjetlo dana, znala sam da sam postala majka najljepšeg i najboljeg dječaka na svijetu - napisala je u opisu triju fotografija Davida u narodnoj nošnji.

I prije 11 godina Ivana, tada s djevojačkim prezimenom Gugić, plijenila je pozornost medija i javnosti. Te je 2014. godine ponijela laskavu titulu Kraljice Hrvatske, što je bio vrhunac njezinih uspjeha na izborima ljepote, nakon što je prethodno bila i prva pratilja Miss Dalmacije, Miss turizma Hrvatske te prva pratilja Miss Hercegovine. Prije Domagoja njezino je srce pripadalo tadašnjem nogometašu splitskog Hajduka, Danijelu Stojanoviću. Ivana je za medije izjavljivala kako je upravo u njemu "pronašla ljubav svog života", o čemu svjedoče i brojne arhivske fotografije iz 2013. godine koje prikazuju njihovu tadašnju sreću.

15.05.2013., Split - Danijel Stojanovic, nogometas HNK Hajduk s djevojkom Ivanom Gugic. r"n Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ipak, romansa s nogometašem Hajduka nije potrajala. Nakon prekida, Ivana je ubrzo pronašla novu i, kako će se ispostaviti, zaista pravu ljubav. Sudbinski susret s Domagojem Vidom dogodio se tijekom jednog noćnog izlaska, nakon čega je planula ljubav. Njihova veza isprva se odvijala na daljinu, budući da je Domagoj u to vrijeme igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, dok je Ivana još uvijek studirala u Zagrebu. Unatoč izazovima, njihova je veza jačala, a Ivana se naposljetku preselila k svom odabraniku.

Njihova ljubavna priča razvijala se filmskom brzinom. Već u rujnu 2015. godine, kao kruna njihove ljubavi, na svijet je stigao sinčić David. Svoj su odnos i službeno okrunili vjenčanjem u lipnju 2017. godine u umaškoj crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina, čime su započeli novo poglavlje zajedničkog života koji traje i danas, a Ivana je postala vjerna podrška svom suprugu u njegovoj uspješnoj nogometnoj karijeri.

Osim ljubavnog života, Ivana je tijekom godina doživjela i značajnu fizičku transformaciju. Dok je prije deset godina bila poznata kao plavuša, kasnije je obožavateljima na društvenim mrežama priznala da joj je prirodna boja kose zapravo smeđa. Također je otvoreno govorila i o estetskim zahvatima, kazavši kako je operirala "svašta". Svoju zavidnu liniju, kako je sama istaknula, ne duguje genetici, već predanom treniranju i disciplini.