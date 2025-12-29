FOTO Jedna od najbogatijih Hrvatica nakon dugo izbivanja pojavila se u javnosti, evo kako sada izgleda
Dugo vremena Sanja Duggan je izbivala iz javnosti, a sada se pojavila na jednom eventu u Zagrebu. Sanji je djevojačko prezime Greguš, a odrasla je u imućnoj zagrebačkoj obitelji. Zbog očevog posla dio je djetinjstva provela i u Njemačkoj. Iako svoj privatni život rijetko iznosi u javnost, poznato je da je njezin životni put bio sve samo ne lagan.
U bračne vode zakoračila je 1994. godine udajom za Amerikanca Demiana Duggana, plivačkog reprezentativca i potomka ugledne te iznimno bogate američke obitelji. Duggan je iz Kalifornije stigao u Hrvatsku, gdje je Sanju upoznao u jednom zagrebačkom kafiću. Sanja snimljena na događaju ovog vikenda
Nažalost, njihov brak završio je tragično. Samo tri godine nakon vjenčanja Demian je preminuo od posljedica karcinoma. Nakon njegove smrti Sanja je naslijedila tada vrlo uspješnu tvrtku te prodala 17,8 posto udjela u oglašivačkoj kompaniji u vlasništvu Ruperta Murdocha. Već 2000. godine proglašena je najbogatijom Hrvaticom.
Nakon gubitka prvog supruga, Sanja je u veljači 2007. godine ušla u drugi brak s Franom Barbierijem. Vjenčanje su organizirali na pješčanoj plaži na Havajima, a u tom je braku rođen sin Lennon Bennett. Par se kasnije razišao te je razvod službeno okončan 2010. godine u Los Angelesu.
Godine 2019. mediji su ponovno pisali o njezinu ljubavnom brodolomu, ovoga puta s Krešimirom Čorkom. Presudnu ulogu u odluci o razvodu imala je fizička udaljenost – Sanja je većinu vremena provodila na relaciji Zagreb – Los Angeles, a 2014. godine trajno se preselila na Beverly Hills sa sinom Lennonom Bennettom, kojeg je dobila u braku s Barbierijem.