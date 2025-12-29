Naši Portali
U ZAGREBU

VIDEO Ripper na koncertu: 'Ovaj bend ne svira 'Dinamo ja volim', svira sve Dinamo-pjesme'

Zagreb: Koncert Pips Chips I videoclips u Zapruđu u sklopu drugog ciklusa Zagrebački kvartovi kulture
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/9
Autori: Tomislav Krasnec, Vecernji.hr
29.12.2025.
u 13:25

Prije izvedbe pjesme "Dinamo ja volim" frontmen Dubravko Ivaniš Ripper objasnio je zašto je svaka pjesma njegovog benda Dinamo-pjesma

Popularni zagrebački rock sastav "Pips, Chips & Videoclips" poznatog po hitovima "Dinamo ja volim", "Nogomet" i "Gume na kotačima" održao je koncert u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, a prije izvedbe pjesme "Dinamo ja volim" frontmen Dubravko Ivaniš Ripper objasnio je zašto je svaka pjesma njegovog benda Dinamo-pjesma. "Sada malo nešto drugačije. Drugo, ono što je stvarno važno. Bilo koja pjesma ikada mog benda je Dinamo-pjesma", započeo je, pa je uslijedila gromoglasna podrška publike.

"Nemoguće da je neka druga. Zato što je ideja Dinama građanska ideja, ideja plemenitosti i časti. Ovdje u publici je momak, ako znate, ako ste ikad bili na stadionu, znate, na sjeveru je dugo visila jedna krpica, manja je od ostalih krpica, ali se jako dobro vidjela, na njoj piše BSN. To je Borba se nastavlja. Ovdje je momak koji je jedno vrijeme dužio tu krpu. Jer se krpe drže i brane se praktički životom. Dobio je jako puno batina zbog toga. I on jako dobro zna kaj je Dinamo. Dakle, tak, sad ćemo svirati Dinamo, ali da znate da bilo koja druga pjesma, i kad ovaj bend ne svira 'Dinamo ja volim', svira sve f*cking Dinamo-pjesme", istaknuo je, a potom su uz podršku publike zasvirali 'Dinamo ja volim'. 

Inače, Pips, Chips & Videoclips zagrebački je bend osnovan početkom 90-ih, a Ripper je i jedan od osnivača. U ranim godinama bend je bio pod utjecajem alternativnog rocka, brit-popa i indie zvuka, a s vremenom su razvili vlastiti, teško svrstiv stil koji kombinira rock, pop, elektroniku i intimnu liriku. Najpoznatije pjesme benda su i "Malena", "Bog", "Poštar lakog sna", "Ljubav", "Truba i žica", "Na putu", "Plači", "Pariz", "Sunčana strana ulice", "2×2" i "Tekućina".

Život u slikama: Brigitte Bardot bila je seks-bomba, muškarci su je jednostavno obožavali
Ključne riječi
Pips Chips and Videoclips ripper Dubravko Ivaniš showbiz

Želite prijaviti greške?

