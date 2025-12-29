Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Neki farmeri odmah se bacaju u akciju zavođenja: 'Jesi li ikad vodila ljubav u moru?

29.12.2025.
Viki neće moći sakriti uzbuđenje kad vidi Tomislava, a bit će itekako zadovoljna kad na njemu primijeti brojne pozitivne promjene

U prošloj epizodi 'Ljubav je na selu' farmeri su konačno odabrali koga vode na romantična putovanja, a sada je vrijeme da zajednička pustolovina i započne! Josip E. svoju će Dottie dočekati na aerodromu te oduševiti emocijama i romantičnom gestom već na startu. I ona njemu sprema iznenađenje, a Josip pritom mora pobijediti svoj veliki strah od visine. Hoće li farmer zbog ljubavi pristati baš na sve? Najstariji farmer Željko i Nada uživat će uz more i koktele, a Željko će dati sve od sebe kako bi je što brže osvojio.

„Jesi li ikad vodila ljubav u moru?“ iznenadit će svojim škakljivim pitanjem iskusni Željko. Viki neće moći sakriti uzbuđenje kad vidi Tomislava, a bit će itekako zadovoljna kad na njemu primijeti brojne pozitivne promjene. Nakon što je Dora u zadnji čas otkazala put, Dejan će na Brač stići zajedno s Miljanom, kojoj sprema čak dva iznenađenja i spreman je pokazati svoju neočekivanu stranu. Josip Đ. i Ksenija i dalje ne mogu sakriti svoju kemiju, a putovanje u slovenske Alpe prilika je da svoj odnos dignu na jednu višu razinu.

Sramežljivi Robert uz more će dočekati svoju Ankicu, a iako se nadala da se barem malo opustio, on će joj ponovno pokazati da se njihov odnos jako sporo razvija. Upravo zato, odlučit će ga uhvatiti na prepad, a zatim i otkriti kako će iskoristiti dane pred njima: „Plan je da ja krenem u akciju, da preuzmem inicijativu pa kako bude. Ili sve ili ništa.“ 'Ljubav je na selu' na rasporedu je već večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na streaming platformi Voyo.

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot
Ključne riječi
showbiz Ljubav je na selu

