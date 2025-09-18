Marijana Batinić raznježila pratitelje dirljivom porukom kćeri, a jedan detalj otkriva sve o njezinoj velikoj životnoj odluci

Omiljena splitska voditeljica, Marijana Batinić, poznata po svojoj zaraznoj energiji i toplini, još je jednom pokazala svoju nježniju, obiteljsku stranu i rastopila srca svojih brojnih pratitelja na Instagramu. Povod je bio najslađi mogući – peti rođendan njezine mlađe kćeri Roze, a emotivna čestitka koju joj je uputila, popraćena idiličnom fotografijom, otkrila je mnogo više od majčinske ljubavi.

"Moje sunce, moje more, moje vedro nebo i kad su najoblačniji dani, jučer je napunilo 5 godina. Ona je mamin brijač, naša lujka i performer, sretno i veselo dijete koje ima svoje rituale, divnu energiju i sposobnost da već ovako mala pronađe svoj mir… Želimo ti da si zdrava, hrabra i svoja. Da nam i dalje veselo skakućeš kroz život, preskačeš i zaobilaziš prepreke, te širiš radost i pozitivnu energiju gdje god dođeš. Volimo te, Roza", napisala je Marijana pokraj fotografije, koju možete vidjeti OVDJE.

Ispod objave su se odmah zaredale čestitke i lijepe želje brojnih prijatelja, kolega i obožavatelja. "Sretan rođendan i sve najbolje!!", "Sreeetan rodendan Rozi.., Sretna, zdrava o vesela bila", "Sritno Roza , radosti , veselja i dječje mašte..", "Sritan rođendan cvjetiću!", samo su neki od komentara koji svjedoče o tome koliko je Marijanina obitelj voljena u javnosti.

Ova objava nije samo rođendanska čestitka; ona je potvrda ispravnosti jedne od najvažnijih odluka u Marijaninoj karijeri. Naime, ova obiteljska proslava dolazi samo mjesec dana nakon što je odjeknula vijest da Marijana Batinić, nakon osam uspješnih sezona, napušta voditeljsku palicu iznimno popularnog showa "Život na vagi". Mnogi su se pitali zašto bi se odrekla projekta koji ju je vinuo u zvijezde i učinio jednim od najomiljenijih TV lica u Hrvatskoj. Marijana je tada kratko pojasnila kako se želi više posvetiti obitelji i djeci, a ova objava za Rozin rođendan slikovito prikazuje što je pod time mislila.

Ljubavna priča Marijane i supruga Mateja Pašalića započela je posve spontano 2011. godine na Halloween partyju u zagrebačkom noćnom klubu Katran. Nakon četiri godine veze, par je u siječnju 2015. uplovio u bračnu luku na intimnoj ceremoniji u Zagrebu. Vjenčana kuma bila joj je dugogodišnja prijateljica, modna blogerica i producentica Petra Nižetić Mastelić. Samo mjesec dana nakon vjenčanja, kao kruna njihove ljubavi, na svijet je stigla njihova prva kći Ena, koja danas ima deset godina. Njihova obiteljska sreća postala je još veća u rujnu 2020. godine, kada su dobili drugu kćer, Rozu. Zanimljivo je da je upravo starija sestra Ena odabrala ime za mlađu, a Marijana je jednom otkrila da je malena Ena ozbiljno razmišljala i o imenu Elza, inspirirana popularnim crtanim filmom.

Marijana ne skriva koliko joj znači suprugova podrška, a u jednom je intervjuu za magazin Story otkrila na čemu mu je najviše zahvalna. "Na slobodi u braku koju, baš zato što se nikad ne trebam boriti za nju, ne bih zloupotrijebila. Zahvalna sam mu što nam je oslonac i vjetar u leđa. Zahvalna sam mu što je naš glas razuma i dobar tata. Dobar tata je bolji muž", objasnila je voditeljica, sažimajući temelje njihove skladne veze. Njezine objave na Instagramu često odišu ljubavlju i humorom, kao što je bila i simpatična rođendanska čestitka suprugu za 39. rođendan, kada je objavila video na kojem uređuje bradu na njihovoj vikendici na Šolti, koristeći rekvizite njihovih kćeri kako bi udovoljio supruzi i održao kupaonicu čistom.

Osim što su izgradili vlastitu ljubavnu priču, Marijana i Matej zaslužni su i za spajanje još jednog poznatog estradnog para. Naime, glumica Nataša Janjić Medančić i njezin suprug, ortoped Nenad Medančić, svoju sreću "duguju" upravo njima. Glumica je u jednom intervjuu otkrila kako su je prijatelji upoznali s budućim suprugom. "Spojili su nas zajednički prijatelji, supružnici Marijana Batinić i Matej Pašalić. Nenad je Matejev dugogodišnji najbolji prijatelj, baš kao što sam i ja Marijanina. Nevjerojatno je što se nas dvoje nikad nismo sreli u istom društvu svih ovih godina. Kako smo im oboje doista bliski i kućni prijatelji, i oboje nas jako dobro poznaju, željeli su nas spojiti jer su bili sigurni da smo stvoreni jedno za drugo", ispričala je Nataša.