MASTERCHEF

Otto Grundmann i Endrina Muqaj finalisti su osme sezone, Antonija napsutila show

Masterchef
Foto: Nova TV
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
29.12.2025.
u 22:25

Ovo je bilo teže nego što sam očekivao. Treba biti realan, ovo je ozbiljna priča“, rekao je Otto koji je od tri tanjura najzadovoljniji bio s Wellingtonom. Endrina je iscrpljenost opisala bez zadrške: „Kao da me pregazio cijeli vozni park“, priznala je, dodajući da nije uspjela dovršiti sve komponente

U finale MasterChefa idu Otto Grundmann i Endrina Muqaj, dok se Antonija Rittuper od natjecanja oprostila nakon iznimno zahtjevnog polufinalnog kuhanja koje je do kraja testiralo granice znanja, fokusa i organizacije svih kandidata. Na početku polufinalnog izazova, kandidati su dobili recepte za jela koja su pripremila sva tri člana žirija, a zadatak im je bio što vjernije replicirati njihove tanjure. Prvo jelo, amuse-bouche chefa Stjepana, predstavljalo je Dalmaciju u tri mala zalogaja: dekonstrukciju soparnika, riblji zalogaj te mesni zalogaj tingul u varijanti s prepelicom. Hladno predjelo pripremio je Mario, pod nazivom „Zagrebački vrt“, dok je chef Goran donio „Slavonsku šumu“, odnosno jelena à la Wellington.

Kako se kuhanje približavalo kraju, atmosfera je postajala sve napetija, a posljednje minute bile su obilježene napetom borbom s vremenom. Antonija je otvoreno govorila o situaciji u kojoj se našla: „Osjećam samo jednu veliku prazninu u glavi. Gledam samo radnu jedinicu i zamišljam je li ovo stvarno bilo kuhanje u polufinalu“, rekla je te se ispričala svom mentoru, chefu Stjepanu, koji joj je odgovorio riječima podrške: „Dala si svoj maksimum. Bit ću uvijek ponosan na tebe jer si dala svoj maksimum“, dodavši kako je zadatak bio iznimno težak i osmišljen da testira njihove krajnje granice.

Ni drugi kandidati nisu skrivali koliko im je ovaj izazov bio zahtjevan. „Ovo je bilo teže nego što sam očekivao. Treba biti realan, ovo je ozbiljna priča“, rekao je Otto koji je od tri tanjura najzadovoljniji bio s Wellingtonom. Endrina je iscrpljenost opisala bez zadrške: „Kao da me pregazio cijeli vozni park“, priznala je, dodajući da nije uspjela dovršiti sve komponente. Posebno zahtjevnim pokazao se amuse-bouche kojega ni jedan kandidat u zadanom vremenu nije uspio izvesti bez greške. Antonija je iskustvo zaključila riječima: „Ovo je bio najteži test mog života.“

Nakon zbrajanja svih ocjena donesena je odluka da Otto i Endrina idu dalje. Endrini je bilo izrazito teško zbog Antonijinog odlaska te se prisjetila trenutka kada ju je prvi put gledala s galerije i rekla: „Ona je zasjala. Kako barata sa svime, stvarno si stvorena za kuhinju... Od prvog dana sam ti se divila koliko voliš to što radiš u kuhinji.“ Chef Stjepan dodatno ju je ohrabrio: „Uvjeren sam da ti nije potrebna MasterChef titula da bi napravila sve ono što bi htjela.“ Antonija je svoj put zaokružila snažnom porukom: „Tek sam sada svjesna koliko su veliki ovi moji snovi. Ja stvarno volim kuhati. Moja iskra će se tek rasplamsati.“ S Antonijinim odlaskom iz MasterChefa, u igri za pobjedu ostala su samo dva kandidata, a tko će od njih osvojiti titulu MasterChefa osme sezone, ne propustite pogledati u napetom finalu!

Ključne riječi
showbiz Nova TV masterchef

