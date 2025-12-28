Mariju Šerifović napala je obožavateljica: Očito je bila bijesna, snažno me uhvatila za vrat

Pjevačica Marija Šerifović tek je nedavno progovorila o neugodnom incidentu koji je doživjela tijekom odmora, kada ju je u jednom restoranu fizički napala obožavateljica. Kako je ispričala, cijeli događaj završio je ozljedom vratnog kralješka. Marija je objasnila da je željela udovoljiti obožavateljici te se s njom fotografirala dok je večerala u restoranu. Međutim, situacija je ubrzo izmaknula kontroli.

– Dok sam bila na večeri, prišla mi je osoba i zamolila me za fotografiju, na što sam, naravno, pristala. Nakon toga me ponovno zamolila jer joj se fotografija nije svidjela, pa sam i to prihvatila. Zatim je poželjela fotografiju i sa sestrom. Nakon večere otišli smo u diskoteku koja je bila u sklopu tog lokala – ispričala je Marija za Blic, a potom nastavila: – Ta ista osoba ponovno mi je prišla i u tom trenutku sam pomislila: “Što sad još?” Očito je bila bijesna, došlo je do naguravanja, gurnula je ruku preko mojih prijatelja i osiguranja te me snažno uhvatila za vrat. Uspjela sam se izvući, ali sam pritom čula jak “krc”. Nakon toga sam morala nositi ovratnik jer mi je kralježak bio ozlijeđen – rekla je Šerifović.

Inače, Marija je nedavno uputila i duhovit, ali vrlo iskren apel organizatorima koncerata koje će održati tijekom novogodišnjih blagdana. Na Staru godinu nastupa u Bihaću, dok je 1. siječnja očekuje koncert u Kotoru, a oba će se održati na otvorenom. – S obzirom na to da 31. prosinca pjevam doček Nove godine u Bihaću, a 1. siječnja u Kotoru, oba na otvorenom, imam jedan javni apel za organizatore: donesite sva drva, grijalice i peći koje postoje. Molim vas, nemam vremena biti bolesna. Stavite sve što imate, samo da se, naravno, ne zapalimo – poručila je Marija uz osmijeh. Dodala je i: – Ako se dogodi da 2. siječnja u Budvu stignem smrznuta poput kocke leda, tamo me čeka medicinsko osoblje kao u drugom domu i neka se sve sile udruže. Onda 3. siječnja dolazim kući, a od 4. siječnja hipotetski krećem s antibioticima, pa bih do 16. siječnja bila spremna za put koji me 17. siječnja vodi u Italiju. Savršen plan – zaključila je Marija.