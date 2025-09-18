FOTO Marko Grubnić pokazao isklesane mišiće, u komentarima ga prozvali zbog Photoshopa: 'Sav si u krivo'

Poznati stilist Marko Grubnić odlučio je i službeno zatvoriti ljetno poglavlje za ovu godinu, a učinio je to na sebi svojstven način - objavom na Instagramu koja odiše luksuzom i stilom. Podijelivši s pratiteljima dvije fotografije s odmora, sažeo je svoje ljetne avanture na dvije ekskluzivne mediteranske lokacije. - Zbogom ljeto 2025... Uživao sam beskrajno u svakoj sekundi... Marbella i Mykonos - napisao je Grubnić u oproštaju od najtoplijeg godišnjeg doba. Njegova objava brzo je postala predmet komentara, potvrđujući njegov status osobe čiji svaki korak javnost pomno prati.

Prva fotografija vodi nas u sunčanu Marbellu. Grubnić pozira uz raskošan bazen s pogledom na more, a njegov modni odabir savršeno se uklapa u glamuroznu atmosferu. Na sebi nosi upečatljive sunčane naočale, a cijelu kombinaciju zaokružio je elegantnim šeširom. Ipak, druga fotografija s grčkog otoka Mykonosa izazvala je najviše reakcija. Na njoj je Grubnić u prvom planu istaknuo svoju zavidnu tjelesnu figuru. Pozirajući uz bazen, pokazao je rezultate napornog vježbanja i discipline, a njegovi isklesani mišići došli su do punog izražaja. Upravo je ova fotografija postala glavna tema razgovora. Jedan pratitelj Markovu objavu usporedio je s umjetničkim djelom: - Ova objava natječe se s Botticellijevom slikom 'Rođenje Venere' - dok drugi i nije bio toliko oduševljen. Naprotiv, prozvao je stilista zbog korištenja Photoshopa: - Momak, sav si se pogrbavio od Photoshopa, sav si u krivo - napisao je.

Podsjetimo, i ove godine poznati modni stilist iskoristio je Majčin dan kako bi javno izrazio ljubav i divljenje prema svojoj majci Branki, objavivši na Instagramu seriju novih fotografija uz koje je napisao dirljivu posvetu. "Nema ljubavi do majčine ljubavi. Moja majka, moj anđeo, moj najbolji prijatelj. Najposebnija osoba koju sam ikada poznavao. Volim te i divim ti se za sve ono što ti jesi, ali i zbog onoga što činiš za mene. Volim te, mama", poručio je Grubnić, otkrivajući dubinu njihove povezanosti. Na fotografijama gospođa Branka pozira u elegantnoj, svjetlucavoj haljini, držeći raskošan buket plavih hortenzija, dar kojim ju je sin iznenadio.

Grubnić ne krije koliko mu majka znači, te često na svojim društvenim mrežama dijeli zajedničke trenutke, ističući njezinu neizmjernu podršku. Njihove fotografije redovito izazivaju pozitivne reakcije pratitelja, koji cijene njihovu bliskost i Brankin sofisticirani modni stil. Ova gesta za Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju kao dan posvećen majkama, samo je još jedan dokaz posebne veze koju njeguju i koja je mnogima inspiracija.