Trump je 'jako ljutit': 'Jedno je vrijeđati, drugo je napasti njegovu kuću'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je "jako ljutit" zbog navodnog ukrajinskog napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina na sjeveru Rusije, što je Kijev zanijekao. Trump je rekao da mu je Putin rekao da je Ukrajina pokušala napasti njegovu rezidenciju na sjeveru Rusije. "Ne sviđa mi se to. To nije dobro", rekao je Trump novinarima, odgovarajući na pitanje je li zabrinut da bi se to moglo odraziti na njegova nastojanja da dogovori mir. "Doznao sam za to danas od predsjednika Putina. Bio sam jako ljutit zbog toga."

"Ovo je osjetljivo razdoblje. Ovo nije pravi trenutak. Jedno je vrijeđati, jer oni vrijeđaju. Drugo je napasti njegovu kuću. Nije pravo vrijeme za išta takvo", rekao je. Upitan ima li dokaza za taj napad, rekao je: "Saznat ćemo." Trump je za telefonski razgovor s Putinom ranije u ponedjeljak rekao da je bio "jako dobar". "Imamo nekoliko vrlo trnovitih pitanja", rekao je Trump, govoreći o ratu u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu da će Rusija preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon što je optužila Ukrajinu za napad na jednu od ruskih predsjedničkih rezidencija, priopćio je Kremlj. Ukrajina je odbacila rusku optužbu da je napala Putinovu rezidenciju na sjeveru Rusije s 91 dronom, rekavši da je to je laž, i optužila Moskvu, koja još nije podastrla dokaze u prilog toj tvrdnji, da pokušava potkopavati mirovne pregovore.