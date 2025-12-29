Preminuo Damir Badurina, autor pjesme koja je postala himna Rijeke

U 68. godini preminuo je Damir Badurina, riječki glazbenik najpoznatiji kao autor pjesme “Najdraža Rijeko” koja je 1999. godine postala i himnom Grada Rijeke, objavio je HRT. Gostujući u programu Radio Rijeke kakvom god prigodom uvijek bi se rado prisjetio kako je pjesma "Najdraža Rijeko" nastala još 1985. godine, a snimljena je usput, kada je u studiju Andreja Baše snimao himnu Rukometnog kluba Zamet.

Pjesma je naišla na sjajne reakcije publike, voljeli su je i slušatelji Radio Rijeke, često je birali za tzv. pjesmu po izboru. Nije čudno da je jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća od 28. siječnja 1999. godine postala i službena pjesma Grada Rijeke. 2018. godine pjesmu je otpjevao u okviru programa Povratak na Kantridu. S korijenima u Lunu i Staroj Novalji na Pagu, Damir Badurina je rođen u Rijeci 1958. i odrastao je na Turniću, a znao je pričati koliko ga je obilježio taj život u Čandekovoj. Sušački gimnazijalac je, prije nego se posvetio glazbi, jedanaest godina radio u Riječkoj banci.

Autor jednog glazbenog albuma bio je po vokaciji, kako je sam znao reći, klasični reproduktivac, gažer, s oko tisuću pjesama na repertoaru one man banda. Ponekad je imao potrebu zabilježiti i štogod autorski pa se tako dogodila i "Najdraža Rijeko", a "gradskom" pjesmom postala je, na valu novoprobuđene ljubavi prema rodnom kraju početkom 1990-ih, zahvaljujući Armadi i riječkim braniteljima iz Domovinskog rata.

– Riječi su došle same od sebe. Kao da te neka nevidljiva sila uhvati i krene ti šaptati, a ti pišeš. Nevjerojatan osjećaj. Kao da se neke nepoznate sile dogovore i daruju ti nešto za što ni sam nisi znao da ti pripada, rekao je za Novi list. Pjesma je snimljena u studiju Andreja Baše gotovo slučajno. Badurina je snimao himnu za Rukometni klub Zamet, nakon čega se ukazala mogućnost da snimi još jednu pjesmu, pa je odlučeno da to bude “Najdraža Rijeko”.