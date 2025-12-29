Počela putovanja farmera i dama! Dok nekima nedostaje emocija, drugi pršte od romantike: 'Lijepo je ljubiti ga!'

Parovi sezone konačno su odabrani i vrijeme je da farmeri i njihove odabranice odu na svoja romantična putovanja. Josip E. i Dottie odlaze u Rovinj, a on ju je dočekao na aerodromu: „Jedva sam je čekao zagrliti!“ Po njih je stigla bijela limuzina, a Dottie nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovom gestom. Zaključili su kako će dati sve od sebe da nastave raditi na svom odnosu. Uputili su se do apartmana, a Dottie je bila vrlo zadovoljna činjenicom da imaju kuhinju jer obožava kuhati.

Odmah su isprobali i oba kreveta u apartmanu. „Znaš me! Možemo spavati zajedno“, poručio je farmer, a Dottie je pristala. „Lijepo je ljubiti ga, držati ga za ruku, osjećati tu energiju i toplinu“, poručila je. Nepredvidiva Dottie Josipu je odmah pripremila iznenađenje – panoramski let avionom, obećavši da će ga cijelo vrijeme držati za ruku. Unatoč strahu, farmer je pristao na sve. „Ona je žena koju bi svatko mogao poželjeti. Kad bih tražio savršenu ženu, to bi bila ona!“ poručio je. Josipa Đ. i Kseniju čeka adrenalinska avantura na slovenskim Alpama, a oboje su priznali kako će ovo vrijeme nasamo iskoristiti najbolje što mogu: „Da se još više približimo jedno drugome.“ Drvena kućica u šumi u kojoj će biti smješteni potpuno im je oduzela dah, a pogotovo jacuzzi koji je čekao samo na njih. „Simpatije prerastaju u nešto više. Oboje se bojimo još to izreći na glas, ali sve ide kako treba“, Ksenija je zadovoljno zaključila.

Najstariji farmer Željko i njegova Nada zajedno su na Dugom Otoku, a odluka je odmah pala – spavat će u odvojenim sobama. Farmer je ipak svaki trenutak koristio za poljupce. „Jesi li vodila ikad ljubav u moru?“ nije trebalo dugo da se Željko ohrabri. „Previše si otvoren, malo uspori, čovječe“, upozorila ga je Nada, a Željko joj je odmah ponudio i masažu. „Možda ćemo večeras kliknuti. U našim godinama to se dogodi u tajnosti“, držao je fige. Uz zalazak sunca i koktele, Željko je ponovno pokušao upaliti iskrice strasti među njima, no Nada se nije dala. Na Korčuli započinje romantična avantura Viki i Tomislava. „Samo sam brojala dane kad ću stići“, priznala je Viki, a i Tomo je bio jako uzbuđen zbog dana koji su pred njima.

Počela putovanja farmera i dama! Dok nekima nedostaje emocija, drugi pršte od romantike: 'Lijepo je ljubiti ga!'

Poklonio joj je bombonjeru i poveo u šetnju plažom. „Mogao bih zaplivati u tim očima“, poručio je farmer svojoj odabranici i oborio je s nogu svojim komplimentima već na početku. Robert i njegova Ankica susreli su se u Biogradu na Moru. „Jedva sam čekala“, priznala je, ipak očekujući da će se njezin farmer još više opustiti i pokazati dozu topline, „Plan za romantično putovanje je da ja krenem u akciju, da preuzmem inicijativu pa kako bude. Ili sve ili ništa.“ Robi joj je na oči stavio povez i najavio iznenađenje, a poveo ju je u adrenalinski park, gdje su ih čekale vožnje. Ankica je bila oduševljena tom gestom. A dok su bili u zraku, na panoramskom kotaču, Ankica je počela sa škakljivim pitanjima.

Robert nije imao kamo pobjeći. „Ako misliš da nešto može biti između nas, onda moramo sjesti i razgovarati ili napraviti taj neki korak", poručila mu je, „Kreni dalje, život prolazi." „Sporo, ali sigurno", poručio je. Povez na oči stavio je i Dejan svojoj Miljani čim su stigli na Brač, a klapa je otpjevala pjesmu samo za njih dvoje. „Originalno. Pravi početak", zaključila je i zagrlila ga. Večer su završili još jednim iznenađenjem – tečajem salse uz more. „Baš se potrudio, dao je sve od sebe", bila je zadovoljna.