Bangoura objavio status koji je odmah postao hit: 'Nije baš tako hladno da svako malo morate paliti vatru'

Objava bivšeg televizijskog voditelja i urednika, a danas poduzetnika Hameda Bangoure na društvenoj mreži Facebook postala je hit i izazvala brojne reakcije. Poznati komentator društvenih pojava osvrnuo se na Ustav RH. "Na kraju ove godine, hajdemo se na trenutak ohladiti i podsjetiti se što piše u Ustavu RH o tome kakva je to država za koju su ljudi išli na crtu, borili se i ginuli.

Hrvatska je po Ustavu jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država. Vlast proizlazi iz naroda i ostvaruje se izborima i neposrednim odlučivanjem. To bi trebalo značiti da se promjene rade demokratski, glasom i po pravilima.

Najviše vrednote koje Ustav navodi, a za koje su neki poginuli, su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, zaštita prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.

Simboli države su grb, zastava i himna "Lijepa naša domovino" i štite se zakonom. U Ustavu stoji, da moderna Hrvatska počiva na povijesnoj državnosti, antifašističkoj osnovi (ZAVNOH), demokratskim izborima 1990. i pobjedi u Domovinskom ratu 1991.-1995.

Zato kad god krene "kuhinja" koja bi trebala "skuhati" jelo, koje zapravo služi samo da običan građanin ove zemlje pokvari želudac, sjetimo se da ljudi nisu ginuli da se mi međusobno izbacujemo iz Hrvatske, nego da imamo državu prava, slobode i demokracije.

Ne slažeš se s vlasti? Mijenjaj je na izborima. Ne slažeš se s odlukom? Bori se argumentima i zakonito. Želiš vladati gradom, državom, biti premijer ili predsjednik, osnuj stranku, kandidiraj se, skupi potpise i izađi na izbore.

I da: referendum o opozivu gradonačelnika je legitiman alat, ali to je lokalna stvar Zagreba. Pokreću ga i na njemu glasaju birači s prebivalištem u Zagrebu, a raspisuje ga Gradska skupština (i vrijedi tek ako izađe dovoljno ljudi). Zato opustite se više i uživajte. Nije baš tako hladno da svako malo morate paliti vatru", poručio je.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Hamed se također javio te komentirao tezu da je u Hrvatskoj u posljednje dvije godine porastao rasizam. "Na zidu novinara Ilije Jandrića postavljena je teza da su Hrvati postali rasisti, posebno u posljednje dvije godine. Kako je tamo tagirao i mene, odlučio sam današnji post posvetiti rasizmu u Hrvata. Ponovit ću ono što godinama govorim i pišem: Hrvati nisu rasisti", započeo je objavu ovim uvodom te nastavio:

"To ne znači da rasističkih ispada nema. Znači da ih ne smatram obilježjem većine niti razlogom za kolektivno etiketiranje cijelog naroda. Ako se, kao što to neki uporno pokušavaju ubaciti u javni prostor, Hrvate želi proglasiti rasistima, onda nisu ni više ni manje rasisti od drugih u nekim formalno “demokratski” uređenim zemljama. Demokraciju stavljam pod navodnike upravo zbog javnih rasprava u kojima nam se potiho uvlače razne gluposti pod krinkom demokracije. Zašto je moj stav o Hrvatima takav da odgovorno tvrdim da Hrvati nisu rasisti? Zato što u svakoj zemlji na svijetu postoji jedan manji dio budala, idiota, manijaka, silovatelja, zlostavljača - jednostavno rečeno poremećenih osoba i luđaka, koji predvode krdo ili su usamljeni jahači. To krdo je većinom sastavljeno od ljudi koji iz nekog straha od tog istog krda ulaze u njega, a tek manjim dijelom od onih koji to krdo stvarno predvode. Ulaze iz straha od krda i jer su, generalno, povodljivi", napisao je nekadašnji televizijski urednik, voditelj i DJ, a danas uspješan 57-godišnji poduzetnik.

"Kada govorimo o današnjem “rasizmu” pod izlikom straha od “zamjene stanovništva” i “drugačijih” kultura i običaja, za njega su krive političke strukture koje su svojim ekonomskim politikama uništile ovu zemlju, pa su Hrvati išli tražiti svoje mjesto pod suncem u Njemačkoj ili Irskoj, gdje sunca gotovo da i nema. Razumjeti odakle dolazi nečiji strah nije isto što i opravdavati mržnju ili rasizam. Upoznavanje drugačijih i prihvaćanje različitosti obogaćuju i oplemenjuju one koji ih žele prihvatiti i shvatiti. Također treba shvatiti da status stranaca u Hrvatskoj, kao i njihov “uvoz” kao radne snage, uopće nisu dobro definirani. No to je jedna druga tema. Baš kao što nisu jasno definirana pravila kako bi se svi oni kojima Hrvatska pruža ili državljanstvo ili gostoprimstvo trebali ponašati. No i to je jedna druga tema za drugi post", dodao je u svojoj podužoj objavi na Facebooku.

"Zato molim da prestanete spominjati moje ime kao primjer integracije u društvo. Meni su pravila ponašanja usadili djed i baka, moja obitelj. Zato danas poštujem i mogu tražiti poštovanje. Hrvati nikada nisu bili rasisti prema meni, niti su bili rasisti prema drugima i drugačijima za mog života. Je li bilo budala? Je, ali spadaju u one o kojima sam govorio. Brinite se i bavite se svi koji pišete na društvenim mrežama, ubojstvima žena i porastu nasilja u društvu. Ovo ne pišem da umanjim bilo čije iskustvo ili problem rasizma, nego da podsjetim na to koliko je nasilje u društvu ozbiljno i koliko nam često promiču prioriteti. Na sreću, u Hrvatskoj, još nitko nije ubio niti jednog tamnoputog čovjeka, a ubijeno je 19 žena ove godine", oštro je poručio Bangoura te je za kraj i zaključio: "Zapamtite: svima vam ispod kože teče ista krv, imate iste kosti, isto plačete i smijete se. Ili ste ljudi ili niste. O tome razmislite prije nego vas bilo tko iz one grupe povodljivih i onih koji potiču strah povede na put bez povratka, bez obzira na to koji je povod za taj put: rasizam, femicid, nasilje u obitelji, fašizam... ili koji god - izam vi mislite da vam je prioritet da nastavite s nametnutim podjelama u društvu", zaključuje.