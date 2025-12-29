Naši Portali
NOVA DRAMA

Slavna pjevačica šokirala fanove objavom! Nije štedjela obitelj, sve im je sasula u lice: Uskoro ću vas iznenaditi

Foto: Profimedia
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
29.12.2025.
u 21:30

Pop princeza Britney Spears ponovno je uzburkala duhove na Instagramu. Nakon što je dio njezine obitelji proveo blagdane bez nje, pjevačica im je uputila "čestitiku" punu sarkazma koja je zabrinula njezine pratitelje

Dok se mnogi još oporavljaju od blagdanskog raspoloženja, pop ikona Britney Spears (44) odlučila je poslati zakašnjelu, ali vrlo oštru božićnu poruku svojoj obitelji. Pjevačica je na svom Instagram profilu objavila fotografiju raskošno ukrašenog božićnog drvca, no idiličan prizor bio je u potpunoj suprotnosti s porukom koja ga je pratila. Njezin natpis, prožet teškim sarkazmom, jasno je dao do znanja da obiteljski odnosi ni približno nisu idilični.

Foto: Instagram

"Sretan zakašnjeli Božić mojoj predivnoj obitelji koja me nikada nije omalovažavala, povrijedila, ikad učinila nešto potpuno neprihvatljivo ili uzrokovala nevjerojatnu traumu, onu vrstu koju ne možete popraviti", započela je Britney. "Mojoj dragoj, slatkoj, nevinoj obitelji... tako mi je žao što sam bila zauzeta ovog Božića, ali definitivno ću se pojaviti i uskoro vas iznenaditi... Jedva čekam", dodala je, a njezina je poruka odmah izazvala lavinu reakcija. Iako je poruka bila oštra, završila je s neočekivanom nježnošću upućenom njezinoj nećakinji: "Zdravo, predivna Ivy... samo te želim držati, ljubavi moja."

Inače, Božić 2025. godine Britney je provela sa svojim mlađim sinom, devetnaestogodišnjim Jaydenom Jamesom Federlineom, koji se nedavno preselio u Los Angeles kako bi gradio glazbenu karijeru. Istovremeno, njezin stariji sin, dvadesetogodišnji Sean Preston, blagdane je proveo s bakom Lynne i tetom Jamie Lynn Spears u Louisiani, što je očito bio povod za pjevačičinu sarkastičnu poruku. Odnosi s majkom i sestrom narušeni su godinama, što je Britney detaljno opisala u svojim najprodavanijim memoarima The Woman in Me iz 2023. godine, u kojima je otkrila bolne detalje trinaestogodišnjeg skrbništva.

Njezin Instagram profil, koji često deaktivira pa ponovno aktivira, postao je njezin glavni kanal za izravnu komunikaciju sa svijetom, gdje bez filtera dijeli svoje misli, osjećaje i, naravno, svoje prepoznatljive plesne videe. Ova objava samo je još jedan dokaz da, unatoč završetku skrbništva, njezina borba za vlastiti glas i istinu još uvijek traje.
Iako je njezina glazbena karijera obilježila jednu eru i prodala preko 150 milijuna ploča diljem svijeta, Britney je početkom 2024. godine odlučno izjavila da se "nikada neće vratiti u glazbenu industriju". Umjesto toga, svoju kreativnu energiju usmjerila je na druge projekte. 

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa
1/43

Uz to, pjevačica je u kolovozu 2025. otkrila da piše dvije nove knjige, opisujući taj proces kao "terapeutski i životno važan". Iako se odrekla glazbene scene, očito je da Britney Spears ima još mnogo toga za reći i pokazati svijetu, ali pod vlastitim uvjetima. Njezina posljednja objava dokaz je da ne odustaje od borbe za svoju priču, a zagonetna najava iznenadnog posjeta obitelji ostavlja njezine pratitelje u neizvjesnosti, pitajući se što "princeza popa" sprema sljedeće.

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot
drama obitelj USA Amerika pjevačica Britney Spears showbiz

