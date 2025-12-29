Naši Portali
NA RUBU

Ovo je 5 žarišta koja bi mogla izazvati svjetski rat 2026.: 'Slučajna iskra mogla bi izazvati globalnu eskalaciju'

Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.12.2025.
u 13:56

Uz porast kibernetičkih, informacijskih i utjecajnih napada, ove zone postaju nova bojišta

Pet krhkih regija svijeta na rubu su eskalacije sukoba koji bi mogli prerasti u šire konfrontacije, upozorava analitičar Robert Fox u analizi za The Evening Standard. Uz porast kibernetičkih, informacijskih i utjecajnih napada, ove zone postaju nova bojišta. Slučajna iskra u bilo kojem od ovih područja, tvrdi Fox, mogla bi izazvati globalnu eskalaciju.

1. Baltik 

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će nastaviti borbu za „potpunu pobjedu“ u Ukrajini, uz prijetnje Europi da je spreman za rat ako se suprotstavi. Fox predviđa da će Rusija testirati NATO i EU na više kritičnih točaka, posebice u baltičkoj regiji i sjevernom Atlantiku. Enklava Kalinjingrad, potencijalno je mjesto incidenata pod „lažnom zastavom“, gdje bi Rusija mogla prikazati NATO-ove akcije kao agresiju. Nedavni incidenti, poput ometanja graničnih patrola na granicama Norveške i Estonije, ukazuju na ovu strategiju. Ruske podmornice, podržane obavještajnim brodovim, povećat će ophodnje u britanskim vodama i Baltičkom moru, testirajući NATO-ov sustav ranog upozorenja. Kremlj bi mogao iskoristiti nesuglasice između Trumpove Amerike i europskih saveznika, posebice oko spora između SAD-a i Danske o Grenlandu, kako bi destabilizirao regiju prije nego što NATO dovrši planove za ponovno naoružavanje.

2. Venezuela

Drugo veliko područje opasnosti za Sjedinjene Države je sam američki kontinent. Nije riječ samo o pitanju promjene režima u Venezueli, na što je Trump sada, očito, nametnuo veliku važnost. Svaki američki upad u Venezuelu riskira ponavljanje pogrešaka učinjenih invazijom na Irak 2003. godine. Kao što je primijetio bivši general i državni tajnik Colin Powell, ako nešto slomite u ovim akcijama, vi ste odgovorni za problem. Postojala bi hitna potreba za reformom i vođenjem sigurnosnih snaga i javne uprave ili bismo se suočili s godinama građanskog rata, kao u Iraku.

3. Bliski istok i Afrika

Treća regija, Bliski istok, predstavlja žarište rizika za daljnje ratovanje – od Kurdistana na sjeveru do Arapskog poluotoka, Sudana i Somalije diljem subsaharske Afrike. Gaza je i dalje žarište, kao i Jemen i Sudan. U Južnom Jemenu i Sudanu, posrednici dviju najvećih sila Zaljeva, Saudijske Arabije i UAE, nalaze se u otvorenom ratu. Nestabilni režim u Iranu mogao bi odabrati svoj trenutak za napad, izravno na Izrael ili djelovanjem preko posrednika iz Sirije do milicije RSF-a u Darfuru i šire. "U Sudanu nema nikakvog osjećaja sigurnosti “, kaže Pasquale Ferrara, koji godinama osmišljava talijansku politiku za regiju, "ali postoji ogromna količina oružja". Borbe na granicama Ruande i Demokratske Republike Kongo imaju strateške implikacije, s obzirom na natjecanje za minerale poput rijetkih zemalja i kadmija između agenata Kine, bivše ruske Wagnerove skupine i moćnih organiziranih kriminalnih bandi.

4. Indija i Pakistan

U južnoj i jugoistočnoj Aziji, nekoliko sukoba ima potencijal za rast sukoba. Pakistan i Indija se međusobno promatraju zbog Kašmira i Afganistana, a Indija se suočava s Kinom preko svoje granice u visokim planinama. Kambodža i Tajland nisu u potpunosti u miru, što god Donald Trump tvrdio, iako je malo vjerojatno da će se problemi proširiti.

5. Tajvan

Godine 2025. Xi Jinping i njegov režim bili su globalni velemajstori umjetnosti strateške dvosmislenosti, nadmudrivši Donalda Trumpa i Vladimira Putina gdje je to bilo važno. Sljedeće godine Xi bi mogao izračunati da je Donald Trump previše ometen Venezuelom, Ukrajinom, Gazom i vlastitim egom da bi reagirao na vrijeme, ako bi Kina pokušala odlučan potez protiv Tajvana otvorenim ili prikrivenim sredstvima. Pogrešno tempirana i neuspješna ponuda za Tajvan izazvala bi ogromnu reakciju kod svih glavnih regionalnih igrača, uključujući Indiju i Japan, Australiju i Ameriku. U najgorem slučaju, riskira istinski globalni sukob.

Fox upozorava britansku vladu da mora brzo reagirati na ove prijetnje, posebice na porast kibernetičkih i informacijskih napada koji prate tradicionalne sukobe. Bez hitnih mjera, 2026. mogla bi donijeti nepredvidive posljedice za globalnu sigurnost. "Slučajna iskra u bilo kojem od ovih žarišta mogla bi izazvati širu konfrontaciju", zaključuje Fox, pozivajući na jačanje NATO-ovih kapaciteta i multilateralnu suradnju kako bi se spriječila eskalacija, piše Independent.

Ključne riječi
Indija Pakistan Venezuela baltik Sudan Tajvan

