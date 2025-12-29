Influencerica u potresnoj objavi otkrila nezamislivu tragediju: 'Preminula mi je druga kći, nisam spremna na ovo'

Na božićno jutro, naša slatka djevojčica Molly i njezina starija sestra Abi ponovno su se ujedinile", napisala je influencerica Melissa Mae Carlton u potresnoj objavi na Instagramu, podijelivši vijest koja je slomila srca stotina tisuća njezinih pratitelja. Njezina mlađa kći preminula je 25. prosinca, donoseći novu, nezamislivu tugu u obitelj koja se još nije oporavila od prethodnog gubitka. Melissa, koja na društvenim mrežama često govori o vjeri i procesu tugovanja, priznala je da joj je pomisao na ponovni susret sestara jedina stvar koja joj pruža "makar i mali osjećaj utjehe". Opisala je kako je Molly silno nedostajala njezina sestra. "Često bi me pitala: 'Mama, kada će se Isus vratiti da se Abi može spustiti?'", podijelila je shrvana majka.

Ova tragedija uslijedila je nešto više od godinu dana nakon što je obitelj Carlton doživjela prvi strašan udarac. U travnju 2024. godine njihova devetogodišnja kći Abigail iznenada je preminula od, kako se tada vjerovalo, sepse. Od tada, Melissa, njezin suprug Tom i njihovo dvoje djece, Lily i Harry, prolaze kroz iznimno teško razdoblje žalovanja koje je majka otvoreno dijelila sa svojom zajednicom. Sada su se ponovno našli u središtu noćne more. "Shrvani smo. U nevjerici. Zbunjeni i u šoku. Iscrpljeni smo i potreseni nakon dana ispunjenog traumom i slomljenim srcem. Osjećam se otupjelo. Još ne mogu prihvatiti da je ovo stvarno. Nisam spremna za ovu bol", napisala je u svojoj objavi.

Ubrzo nakon objave o Mollynoj smrti, Melissa se ponovno javila kako bi prekinula nagađanja i podijelila ključne informacije dobivene od liječnika. Iako službena dijagnoza još nije potvrđena, medicinski tim vjeruje da je uzrok smrti genetsko srčano stanje, a potresna je i sumnja da je isto rijetko stanje vjerojatno bilo uzrok i Abigailine smrti. "Ovo saznanje došlo je jer je Molly mogla biti praćena u bolnici, što nismo uspjeli učiniti s Abi. Nikada nisam bila zadovoljna odgovorima koje smo dobili za nju", pojasnila je. Liječnici su im objasnili da kod takvog stanja čak i manja bolest može potencijalno pokrenuti iznenadni srčani zastoj, koji je u većini slučajeva koban.

Emocionalni teret koji ova obitelj nosi je golem, a Melissa je podijelila i dirljiv, ali srceparajući trenutak sa svojim sinom Harryjem. "Sinoć mi je Harry kroz suze rekao da mu se Molly, dok smo se u ponedjeljak ukrcavali na avion za Arizonu, nagnula i rekla da želi biti s Abi. Kroz jecaje je rekao: 'Dobila je što je željela'", napisala je. Strah od budućnosti sada je paralizirajući. "Bojim se kako će sada izgledati život za nas. Slomljeno mi je srce zbog naše djece", priznala je. Obitelj sada čeka daljnje odgovore i planira provesti potpunu genetsku istragu kako bi dobili jasniju sliku o stanju koje im je oduzelo dvije kćeri.

Unatoč vlastitoj neizmjernoj boli, Melissa Mae Carlton postala je svjetionik nade i razumijevanja za mnoge koji se suočavaju s gubitkom. Svojim iskrenim objavama o tugovanju dotaknula je brojne živote, ističući aspekte boli o kojima se rijetko govori. Naglašavala je kako je tuga duboko fizičko iskustvo, "jedan tanjur manje za doručak, jedan zagrljaj manje", te je kroz prizmu svoje mormonske vjere često govorila o tome kako "vjera i zbunjenost mogu koegzistirati", pružajući utjehu onima koji se bore s duhovnim pitanjima usred tragedije. Odluka da podijeli preliminarne medicinske nalaze o Mollynoj smrti također je bila vođena željom da pomogne. "Dijelim ovo jer vjerujem da bi to mogle biti ključne informacije za obitelji koje su doživjele iznenadnu neočekivanu smrt djeteta", objasnila je.

Istaknula je kako su ovaj put imali najbolje moguće uvjete, bolnica je bila blizu, a hitna pomoć je stigla za samo tri minute, no ishod je ipak bio tragičan. "Njezino malo tijelo se tako snažno borilo, ali rečeno nam je da se ovakav srčani događaj u većini slučajeva ne može preživjeti." U ovim najtežim danima, obitelj Carlton okružena je ogromnom podrškom svoje online zajednice. "Apsolutno smo preplavljeni izljevom podrške i molitvi koje smo primili. Teško je to i pojmiti. Od sveg srca, hvala vam", poručila je svima koji su uz njih u trenucima nezamislive boli.