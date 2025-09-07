Slavi se u obitelji Vida! Bivša 'Kraljica Hrvatske' uputila dirljivu objavu: 'Kada si došao'

Bivši nogometni reprezentativac Domagoj Vida i njegova supruga, nekadašnja Kraljica Hrvatske Ivana Vida imaju poseban razlog za slavlje. Naime, njihov sin David slavi svoj deseti rođendan, a tim povodom se Ivana oglasila na Instagramu s nekoliko objava. "Kada si došao na ovaj svijet i kada si ugledao svjetlo dana, znala sam da sam postala majka najljepšeg i najboljeg dječaka na svijetu", napisala je Ivana u opisu triju fotografija Davida u narodnoj nošnji. Kasnije je objavila i video vatrometa kojeg su priredili za njegov rođendan te podijelila fotografije sa slavlja.

Podsjetimo, Vida je mnogima jedna od najatraktivnijih supruga nogometaša, a to su potvrdile i mnogobrojne lente koje je osvojila na izborima ljepote. Rođena u Metkoviću, ova brineta završila je srednju školu u Mostaru. U Domagoja se zaljubila kada je imala 19 godina, a vjenčali su se samo četiri godine kasnije. U bračnu luku uplovili su 2017. godine u u umaškoj crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina, a otprilike godinu dana ranije na svijet je stigao njihov sinčić David.

Domaći mediji svojedobno su komentirali da se od tada dosta promijenila, a osim što je ova Dalmatinka od plavuše postala crnka, priznala je i da se podvrgnula nekim estetskim zahvatima.

Prije nego što se udala za Domagoja, Ivana je na izborima ljepote osvojila čak četiri lente. Bila je prva pratilja Miss Hercegovine, Miss turizma Hrvatske, prva pratilja Miss Dalmacije te "Kraljica Hrvatske".

– Titule 'Kraljice' sam se odrekla nakon rođenja sina. Dečko mi je nogometaš, izabrala sam taj smjer, njega pratim i nije mi žao. David je unio neopisivu količinu ljubavi i sreće u naš dom. Domagoj i ja još smo povezaniji otkako se rodio. Osjećamo se smirenije i bolje smo osobe. David je centar našeg svijeta, izvlači ono najljepše iz nas. Polako počinje hodati, izgovarati prve riječi, uživamo gledajući ga. Maksimalno sam mu se posvetila, od 0 do 24 sata mama sam i uživam – kazala je Vida nakon rođenja sina. Ipak, Ivana je uz sve obiteljske obaveze pronašla i nešto vremena za sebe pa je diplomirala ekonomiju.