FOTO Evo kako izgleda sin Rajka Dujmića: Nije odrastao u Hrvatskoj, a nevjerojatno sliči pokojnom ocu

Preminuo naš mladi glazbenik (40). Iz benda nam otkrili: 'Posljednja dva tjedna bio je u teškom stanju u bolnici'

Cold Snap tužnu vijest o odlasku Nine Friščića objavio je na svojoj službenoj Facebook stranici jednostavnom, ali bolnom porukom: "No words. Just pain. RIP Nino", a za Večernji je progovorio frontmen benda Jan Kerekeš.