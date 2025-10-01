Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Ozbiljne kritike žirija na jedno jelo: Ovo ne mogu ni probati. Diže mi se želudac

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 00:10

Kandidati su se ovaj put suočili s izazovom u kojem je vrijeme za odabir namirnica u trgovini odigralo važnu ulogu. Egon Jurić je zakasnio, ali je ovoga puta prošao samo s upozorenjem

U večeri posvećenoj kontinentalnoj kuhinji najviše je briljirala Renata Burić, čiji je tanjur oduševio sve mentore. Renata je svojim jelom dobila posebnu pohvalu za savršenu kremu od celera, no usput i simboličnu 'kaznu' zbog neuredne radne jedinice. S druge strane, Ivan Capan, Antonio Detić, Zoran Đošić, Elias Abou Haydar, Anamarija Hlevnjak i Bojana Banda svojim su tanjurima podbacili te će se stoga pridružiti Damjanu Tepiću u stres testu, a njegov je mentor Stjepan bez zadrške poručio da će se morati ozbiljno posvetiti tehnikama i idejama.

Kandidati su se ovaj put suočili s izazovom u kojem je vrijeme za odabir namirnica u trgovini odigralo važnu ulogu. Egon Jurić je zakasnio, ali je ovoga puta prošao samo s upozorenjem, dok je Stjepan jasno zaprijetio: „Tko ubuduće bude kasnio u dućanu, ići će direktno u stres test.“ Renata je nakon kušanja jela dobila komplimente svih mentora, a posebno od Stjepana koji je izjavio: „Probao sam tvoj najbolji tanjur. Savršeno je izbalansirana svilenkasta krema od celera, popečci su meki kao oblaci, a oduševljava i ukiseljena mrkva.“ Oduševljenju se pridružio i Mario, savjetujući joj da zapamti recepturu kreme od celera jer je, kako je rekao, savršena.

Uz Renatu, u red najuspješnijih kandidata svrstali su se još Selma Karić, Otto Grundmann i Jurica Jurašković. Na suprotnom kraju našli su se Bojana, Zoran, Antonio, Elias, Ivan i Anamaria čija jela nisu zadovoljila kriterije. Posebno se istaknula kritika upućena Ivanu. „Ja ovo ne mogu ni probati. Diže mi se želudac na zapršku, ovo je čista zaprška. Morat ćemo poraditi na tehnikama, na ideji“, rekao mu je Stjepan dok je kušao jelo. Goran je svima koji su loše odradili zadnji zadatak uputio kritiku: „Tehnički loše, dosadno, loš izbor tanjura… Nije dobro, morate se trgnuti. Priključit ćete se Damjanu u idućem stres testu u kojem će vas biti sedam.“ Na kraju je Stjepan sažeo dojam večeri riječima: „Ugodno su me iznenadili kandidati od kojih to nisam očekivao.“ Tko će iznenaditi sljedeći put, a tko podbaciti, ne propustite pogledati u novim epizodama MasterChefa.
Ključne riječi
showbiz Nova TV masterchef

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još