Tuga u obitelji Ecije Ojdanić, oprostila se od važne osobe: 'Otišao je i naš drugi kapetan'

fanovi su ljuti

Internetom se širi video bolesnog glumca koji je zamalo pao na pozornici: 'Zašto ga sramotite?'

Michael J. Fox koji se bori s Parkinsonovom bolesti teško se kreće, a prema videu koji kruži društvenim mrežama čini se da je krivo stao, no nije pao već je uspio završiti na kauču. S obzirom na to da se čuje zvuk činela u videu, moguće je i da je cijela situacija planirana kako bi se publika na događaju nasmijala, no nema potvrde organizatora ovog eventa ni samog Foxa, te se ne vidi širi kontekst videa već samo to da je nezgodno stao.