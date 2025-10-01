Znate li tko je ovo? Imala je 103 kg, na novim fotkama je neprepoznatljiva: Rasplakala je Batinić i nije se pojavila u finalu

Jedna od natjecateljica prošle sezone ''Života na vagi'', 24-godišnja Matea Ilinčić odlučila je okrenuti novu stranicu u svom životu. Nakon što je svojevoljno napustila show, a potom i izbjegla pojavljivanje u finalnoj emisiji, Matea je nedavno na Instagramu najavila novi početak. Počela je objavljivati sve više fotografija, ali i inspirativne poruke. Najnovija fotka izazvala je najviše pažnje. Naime, vidno mršavija Matea zrači samopuzdanjem na fotografiji na kojoj se veselo smije u crnoj majici bez rukava.

Inače, životna priča hrabre Slavonke u showu "Život na vagi" nikoga nije ostavila ravnodušnim, no mnoge je iznenadilo što se nije pojavila u finalu showa. "Nisam mogla sudjelovati na finalnoj večeri iz privatnih razloga. Nisam se uspjela vidjeti u elegantnoj uskoj haljini jer u tom sam se ja vidjela u svojoj glavi. Trudim se iz dana u dan da za nekoliko mjeseci budem u najboljem izdanju. Emisija ''Život na vagi'' naučila me kako biti borben, kako devet puta pasti, ali deseti ustati. Moj trener Edo naučio me je da nema predaje i odustajanja jer samo najjači opstaju. Uz njega je bila i trenerica Maja s korisnim savjetima i spremna uvijek pomoći. Edo je vjerovao u mene, bio uz mene, davao mi najbolje moguće savjete. Uz njega sam osjetila roditeljsku ljubav koja mi je toliko nedostajala", objasnila je Ilinčić i nastavila:

"Drago mi je što je cijela Hrvatska čula moju priču jer smatram da sam primjer kako se sve može. Prerano sam spoznala težinu života, ali izborila sam se i još uvijek se borim. Idem dalje još jača, borbenija, bez predaje. Teško je i bit će, ali sve je to sastavni dio života. Umjetnička strana mene rekla bi da je život put posut ružinim trnjem. Tvoja je odluka hoćeš li se ubosti i pasti te odustati ili ćeš se dići poput feniksa iz pepela i shvatiti da je samo nebo granica."

Otkrila je da su joj neke osobe uljepšale život. "Pojedine osobe uljepšale su mi život. Ipak, u ponekom djeliću ovozemaljskog svijeta postoje dobri ljudi, ljudi kao što su oni. Neke od njih, da ih nema, trebalo bi ih izmisliti. Najljepša hvala na pozdravu i pusama upućenima meni na finalnoj večeri", zaključila je. Podsjetimo, Matea je bila prva kandidatkinja koja je u prošloj sezoni pala ispod sto kilograma nakon što je vaga pokazala 4.2 kilograma manje od početne težine koja je iznosila 103.1 kilogram. Progovorila je o nemilim događajima u životu zbog kojih je završila na psihijatrijskom liječenju, a za posljedicu su joj ostavili višak kilograma s kojima se danas bori. – Ja sam cijeli život bila mršava i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i udebljala sam se od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli ''oprosti'' – ispričala je iskreno Matea u emisiji.

– Moji vršnjaci i moja generacija, njima je najveći problem bilo učenje ili najveća radost izlaženje i dečki... Ja sam samo vrijeme provodila u bolnicama, žalosno. Kako mi se sve to dogodilo: psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa, samo većinu je sram o tome govoriti – kazala je Ilinčić za RTL u želji da svojom pričom bude primjer drugima i dokaže da se sve može. – Kako sam dobivala te terapije, tablete koje su me debljale i pojačavale mi apetit, tako su moji kilogrami rasli i kad sam to primijetila, onda sam se zapravo prežderavala pa onda povraćala – dodala je. Voditeljica Marijana Batinić odmah je pohvalila njezinu hrabrost da progovori o toj temi u javnosti.

– Ja te moram odmah pohvaliti, ti si prva u ''Životu na vagi'' koja je otkrila da se udebljala od antidepresiva. Skupila si hrabrost progovoriti o psihičkoj strani cijele priče. Na tome ti čestitamo i dajemo ti veliku podršku zbog svega što si prošla i odlučila promijeniti svoju svakodnevicu – rekla joj je Marijana Batinić koja je, kao i većina okupljenih, bila u suzama. Ilinčić je ekonomistica kojoj je strast pisanje proze i doživljava se kao umjetnička duša. Priznaje kako do sada nije imala ozbiljnu vezu, a krivnju za to pripisuje svojem izgledu kojim nije zadovoljna. Svjesna je da zbog današnjeg stanja nema samopouzdanja, a to želi promijeniti. Njezin san je postati glumica, ali bi voljela odjenuti kratke hlačice ili haljinu u kojoj bi se osjećala ugodno.