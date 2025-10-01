Kći našeg poznatog glumca morala je s 15 godina birati hoće li živjeti s ocem ili majkom: Nosila sam osjećaj krivnje

Iva Štrljić, kći poznatog glumca Milana Štrljića, koji je postao novi član glumačke ekipe serije 'U dobru i zlu' i beogradske umirovljene primabalerine Slavice prije godinu dana je gostujući u emisiji 'Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović' pričala je o razvodu svojih roditelja te preseljenju iz Beograda u Split početkom 90-ih te je otkrila koliko ju je promijenio taj period života.

- Rođena sam u Beogradu u kojem sam završila osnovnu školu i prvi razred gimnazije, međutim stjecajem tih čudnih, neobičnih i za mene dosta potresnih okolnosti, kada sam ja imala 15-16 godina dogodio se rat i moji roditelji su se razveli. To je, slobodno mogu reći, za mene najtjeskobniji period života koji me je zauvijek promijenio. Ja mislim da poslije toga nisam nikada više bila ista djevojčica kakva sam bila prije. U toj fazi moj tata je otišao živjeti u Hrvatsku i s njim smo tada otišli moj brat i ja. Ono čega se sjećam tih godina je to da smo mi svi imali dojam da će cijela ta nesuglasica, sve to što se događalo tada u tim našim državama nekako utihnuti i da to neće toliko dugo trajati. Uopće nisam imala dojam kada sam otišla tamo da ću se zadržati više od nekoliko dana, a onda se kasnije ispostavilo da sam ostala tamo negdje otprilike tri, četiri godine - ispričala je Iva. Govorila je i koliko joj je bilo teško i bolno odlučiti hoće li otići s ocem ili ostati živjeti s majkom u Beogradu.

- Jako je nezgodno... Mama ostaje ovdje, tata odlazi tamo, a vi s vaših 15 godina trebate odlučiti hoćete li izabrati tatu ili mamu. To je strašna situacija. Ja sam znala da ću, što god da odlučim, cijeli život biti kriva. I to je istina. Osjećaj krivice čitavog života sam nosila sa sobom. Znala sam da ću, ako s 15 godina kažem idem s tatom, možda povrijediti mamu, a ako kažem idem s mamom, da ću možda povrijediti tatu. Mene ta odluka nikada nije napustila. Stalno sam imala preslikan osjećaj krivice - rekla je tada Iva.

U intervju koji je jednom prilikom dala za Večernji list ispričala je kakvi su njezini roditelji bili i kako su je odgajali.

– Voljela sam ići s mamom u kazalište ili s tatom na filmski set. Novogodišnje darove dobivala sam od Djeda Mraza koji je uvijek bio neki poznati glumac! Moji roditelji bili su moderni, ali strogi, znao se red i bilo im je važno da od mene i brata naprave pristojne i odgovorne ljude. Da su bili popustljivi, ja bih vjerojatno sada bila neka sasvim drukčija osoba, možda razmažena, a ja to nisam, ali baš ni malo – prisjetila se Iva.