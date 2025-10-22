FOTO Drastična transformacija! Poznati pjevač skinuo gotovo 90 kg: 'Bio sam jadan i debeo cijeli život'

Američki country pjevač Jelly Roll, nominiran za nagradu Grammy, pokazao je svoju nevjerojatnu fizičku transformaciju po dolasku u Australiju uoči svoje turneje. Glazbenik je od kraja 2022. godine izgubio gotovo 90 kilograma, a fotografije iz zračne luke u Sydneyu, koje prenosi People, otkrile su vidno mršaviju figuru koja je oduševila obožavatelje. Jelly Roll, čije je pravo ime Jason Bradley DeFord, započeo je svoje putovanje s težinom od oko 245 kilograma. U travnju je otkrio da je pao na 162 kilograma, a nedavno se pohvalio kako je dosegnuo težinu ispod 136 kilograma, brojku koju, kako kaže, nije vidio na vagi još od srednjoškolskih dana.

Njegov put do uspjeha bio je dug i ispunjen usponima i padovima. Četrdesetogodišnji pjevač u više je navrata otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s kilogramima i ovisnosti o hrani. - Bio sam pretio od malih nogu. Sve što sam ikada znao bilo je biti debeo i zbog toga sam se osjećao jadno - priznao je ranije. Njegova najveća motivacija bila je želja da može živjeti normalan život i iskusiti stvari koje su mu zbog težine bile uskraćene, poput skakanja padobranom, bungee jumpinga, jahanja bika i vožnje na roller coasterima. Iako je tijekom godina uspijevao smršavjeti, kilograme bi brzo vratio i morao kretati ispočetka.

Svoje fitness putovanje ponovno je pokrenuo 2022. godine, no ovoga puta s drugačijim pristupom. Naglasio je kako je njegov uspjeh rezultat stvarnih i održivih promjena, bez operacija ili tableta za mršavljenje. Njegova metoda uključuje visokoproteinsku prehranu bogatu povrćem, osmišljenu uz vodstvo kuhara i nutricionističkog trenera. U svoju je rutinu uveo i redovito vježbanje, kojeg se pridržava čak i tijekom turneja. Njegov trening obuhvaća hodanje, košarku, boks, a počeo je trčati i 5K utrke. U svibnju 2024. godine uspješno je završio svoju prvu takvu utrku, što se poklopilo s gubitkom prvih 32 kilograma.

Osim želje za pustolovnim aktivnostima, Jelly Roll je motivaciju pronašao u želji za zdravijim životom za sebe i svoju obitelj, ali i kako bi mogao nastaviti s napornim rasporedom turneja i nastupa. Postavio si je i ambiciozne ciljeve za budućnost, najavivši kako planira izgubiti još 45 kilograma te otići na skakanje padobranom sa suprugom. Svoj napredak proslavio je i na društvenim mrežama, napisavši uz jednu fotografiju: - Sada mogu stati u Louis Vuitton. Molite se za moj bankovni račun - našalio se Krajnji cilj mu je pojaviti se na naslovnici časopisa Men's Health do ožujka 2026. godine.