Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NE PLANIRA STATI

FOTO Drastična transformacija! Poznati pjevač skinuo gotovo 90 kg: 'Bio sam jadan i debeo cijeli život'

Foto: Profimedia
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
22.10.2025.
u 21:00

Američki country pjevač Jelly Roll, pravim imenom Jason Bradley DeFord, iznenadio je javnost drastičnim gubitkom kilograma

Američki country pjevač Jelly Roll, nominiran za nagradu Grammy, pokazao je svoju nevjerojatnu fizičku transformaciju po dolasku u Australiju uoči svoje turneje. Glazbenik je od kraja 2022. godine izgubio gotovo 90 kilograma, a fotografije iz zračne luke u Sydneyu, koje prenosi People, otkrile su vidno mršaviju figuru koja je oduševila obožavatelje. Jelly Roll, čije je pravo ime Jason Bradley DeFord, započeo je svoje putovanje s težinom od oko 245 kilograma. U travnju je otkrio da je pao na 162 kilograma, a nedavno se pohvalio kako je dosegnuo težinu ispod 136 kilograma, brojku koju, kako kaže, nije vidio na vagi još od srednjoškolskih dana.

Njegov put do uspjeha bio je dug i ispunjen usponima i padovima. Četrdesetogodišnji pjevač u više je navrata otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s kilogramima i ovisnosti o hrani. - Bio sam pretio od malih nogu. Sve što sam ikada znao bilo je biti debeo i zbog toga sam se osjećao jadno - priznao je ranije. Njegova najveća motivacija bila je želja da može živjeti normalan život i iskusiti stvari koje su mu zbog težine bile uskraćene, poput skakanja padobranom, bungee jumpinga, jahanja bika i vožnje na roller coasterima. Iako je tijekom godina uspijevao smršavjeti, kilograme bi brzo vratio i morao kretati ispočetka.

Svoje fitness putovanje ponovno je pokrenuo 2022. godine, no ovoga puta s drugačijim pristupom. Naglasio je kako je njegov uspjeh rezultat stvarnih i održivih promjena, bez operacija ili tableta za mršavljenje. Njegova metoda uključuje visokoproteinsku prehranu bogatu povrćem, osmišljenu uz vodstvo kuhara i nutricionističkog trenera. U svoju je rutinu uveo i redovito vježbanje, kojeg se pridržava čak i tijekom turneja. Njegov trening obuhvaća hodanje, košarku, boks, a počeo je trčati i 5K utrke. U svibnju 2024. godine uspješno je završio svoju prvu takvu utrku, što se poklopilo s gubitkom prvih 32 kilograma.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

Osim želje za pustolovnim aktivnostima, Jelly Roll je motivaciju pronašao u želji za zdravijim životom za sebe i svoju obitelj, ali i kako bi mogao nastaviti s napornim rasporedom turneja i nastupa. Postavio si je i ambiciozne ciljeve za budućnost, najavivši kako planira izgubiti još 45 kilograma te otići na skakanje padobranom sa suprugom. Svoj napredak proslavio je i na društvenim mrežama, napisavši uz jednu fotografiju: - Sada mogu stati u Louis Vuitton. Molite se za moj bankovni račun - našalio se Krajnji cilj mu je pojaviti se na naslovnici časopisa Men's Health do ožujka 2026. godine.

Otkriven uzrok smrti Diane Keaton, posljednji mjeseci bili su srceparajući za voljene
Ključne riječi
showbiz glazbenik mršavljenje kilogrami transformacija Jelly Roll

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja