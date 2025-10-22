VIDEO Nikolina Tomljanović i Danko Krznarić objavili duet 'Les Champs Utrinees'

Nakon albuma ''Karta za dvoje'', koji je izdala u prosincu 2023., Nikolina Tomljanović donosi još jednu glazbenu poslasticu. U pitanju duet s talentiranim Dankom Krznarićem pod nazivom 'Les Champs Utrinees'.

Nikolina se prisjeća trenutka kad je prvi put čula Les Champs Utrinees na radiju prije nekoliko godina: "Prije nekoliko godina čula sam veselu, prpošnu pjesmu koju sam, nakon što je završila, željela ponovno slušati. Istražila sam ime i izvođača – Les Champs Utrinees, Voland Le Mat. Tada sam završavala album Karta za dvoje i sjetila se da bih voljela obraditi tu pjesmu. Mislim da nije dobila dovoljno pažnje koju zaslužuje, a nadam se da će sada to promijeniti. Slušajući je, jednostavno ne možeš ostati ravnodušan; ispunjava te vedrinom," izjavila je Nikolina.

U obradi pjesme sudjelovao je i Danko Krznarić, a ovu suradnju predložio je Darko Bakić iz grupe Buđenje s kojim Nikolina ima i duet na spomenutom albumu. "Darko Bakić, s kojim pjevam u duetu 'Ako znam da si tu' predložio je duet s Dankom Krznarićem. Zahvalna sam mu na prijedlogu, kao i Danku koji je pristao otpjevati pjesmu sa mnom. Ne samo da odlično pjeva, već svira i gitaru. Nedavno sam imala čast dodijeliti mu nagradu Status za najboljeg gitaristu," dodala je Nikolina.

Danko Krznarić s oduševljenjem govori o suradnji: "Nikolinu nisam osobno poznavao, ali njezin rad i glas poznati su mi. Kada sam dobio poziv za suradnju, prihvatio sam ga sa zadovoljstvom. Pjesmu Les Champs Utrinees do tada nisam čuo, no odmah me osvojila svojom vedrinom i posebnom energijom. Drago mi je da smo joj zajedno dali novo ruho i vjerujem da će se lijepo uklopiti u Nikolin album i pronaći put do publike".

Za vizualnu prezentaciju pjesme zaslužna je Maja Košuta, koja je kreirala lyric video koristeći Nikolinine privatne fotografije s putovanja u Calico, malom kalifornijskom gradu duhova.

'Les Champs Utrinees' donosi svježinu i optimizam, te će zasigurno osvojiti sve ljubitelje Nikolinog glazbenog izričaja, ali i širu publiku. Album ''Karta za dvoje'' i pjesma 'Les Champs Utrinees' samo su neki od recentnih projekata koje možemo očekivati od ove talentirane glazbenice koja i dalje ostavlja snažan trag na hrvatskoj glazbenoj sceni.