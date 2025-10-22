Naši Portali
Severina rasprodala koncert na splitskim Gripama

22.10.2025.
u 10:52

Veliko zanimanje izazvao je i koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema

Nakon što je, tijekom svoje aktualne dvoranske turneje, rasprodala koncertne dvorane u svim većim gradovima diljem Hrvatske, Severina je, prije nepuna dva mjeseca, najavila i nastupe u preostala dva najveća – Zagrebu i Splitu.

Očekivano, interes publike bio je izniman, stoga nije trebalo dugo da se ulaznice potpuno rasprodaju. Naprotiv, prvi koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 07. studenoga, rasprodan je u svega deset dana, čime je postignut povijesni rekord kada su u pitanju domaći izvođači. Dodatni, drugi datum u Areni zakazan je odmah nakon toga, 08. studenoga,  a za njega su dostupne još samo posljednje ulaznice.

Veliko zanimanje izazvao je i koncert u Severininom rodnom gradu – Splitu. Prošlog tjedna i službeno je potvrđeno: dvorana Gripe je rasprodana, a ulaznica ni za splitski koncert 24. listopada više nema.

"Najljepše je pivat u svom rodnom gradu, a pogotovo na Gripama, gdje sam i sama (od)gledala brojne koncerte odmalena, ali i gdje sam prvi put otpjevala ‘Dalmatinku’ 1993. godine", izjavila je Severina, ne krijući emocije pred povratak na splitsku pozornicu.


 
Severina

