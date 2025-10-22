Aleksandar Stanković otkrio tko mu gostuje u emisiji: Zbog prekomjerne tjelesne težine poručivali su da joj žele smrt

U novoj objavi na Facebook stranici HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" objavljno je tko će gostovati u ovotjednoj emisiji urednika i voditelja Aleksandra Stankovića. "Zbog prekomjerne tjelesne težine poručivali su da joj žele smrt. Javljali su se na njezin posao i slali brutalne sadističke poruke. "Cijeli život sam zbog debljine s kojom se borim i znam da nije zdrava izložena nekoj vrsti maltretiranja" poručuje ekonomska stručnjakinja Vedrana Pribičević i u nedjelju obrazlaže kako živi u takvom okružju te pokušavamo odgonetnuti odakle u ljudima potreba da se iživljavaju na drugim ljudima i naslađuju njihovim problemima.", piše u objavi.

Ranije je u Facebook objavi na profilu Stankovićeve emisije objavljeno kako je tema nove emisije empatija, požrtvovnost, shvaćanje drugog čovjeka, različitost. "Zašto smo grubi jedni prema drugima? To je tema Nu2", pisalo je u najavi. Gledatelji su s velikim odobravanjem dočekali ovu temu te su u komentarima poručili: "Odlična i vrlo važna tema u zemlji u kojoj već godinama kronično nedostaje ljubaznost. Razlog tome je sto su prije ljudi bili jako ovisni jedni o drugima pa su morali biti tako i ljubazni, a sada svatko ima svoju dovoljnu plaću za život, samostalan je pa se ne zeli zamarati sa drugima, nikad ljudi nisu ni bili iskreno ljubazni i osjećajni, samo su to koristili kao alat za svoje potrebe."

Aleksandar Stanković gostovao je nedavno u podcastu voditeljice i influencerice Marije Grigoryan Vučković. Na svom profilu na Instagramu Maria je objavila isječak iz emisije sa Stankovićem te je napisala: Gledajte novi intervju s Aleksandrom Stankovićem na YouTube kanalu La_Masha. Razgovaramo o crnim listama na televiziji, najboljim novinarima, prijetnjama smrću, o novoj knjizi F32 i najboljim motorima. U video isječku koji je dodala uz ovu objavu HRT-ov urednik i novinar govori kako je na YouTubeu najpopularnija njegova emisija u kojoj mu je gostovao pokojni general Slobodan Praljak. - Znam da je prvo pitanje bilo tko je srušio Stari most u Mostaru i malo smo oko toga više kritički razmišljali nego što bi danas - rekao je Aleksandar Stanković.